Ексклюзив
14:19 • 4162 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 16420 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 19561 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 19295 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 30488 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 29085 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 25745 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12366 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14824 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16390 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Ексклюзив
Генштаб: на фронті вже 69 боїв, ворог найактивніший на Покровському та Олександрівському напрямках

Київ • УНН

 • 702 перегляди

На фронті зафіксовано 69 бойових зіткнень, що майже на чверть більше, ніж днем раніше. Ворог активніше наступає на Покровському та Олександрівському напрямках, тривають бої на Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та Слов'янському напрямках.

Генштаб: на фронті вже 69 боїв, ворог найактивніший на Покровському та Олександрівському напрямках

69 боїв сталося на фронті сьогодні до 16 години з початку доби, що на майже чверть більше, ніж за аналогічний період днем раніше, при чому ворог продовжує найбільше тиснути на Покровському та Олександрівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі у вечірньому зведенні 23 жовтня, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник з території рф, як вказано, завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Старикове, Бобилівка Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі атакував позиції Сил оборони. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 104 обстріли, два з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Сили оборони успішно відбили одну атаку, ще два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські захисники сьогодні відбивали чотири наступальні дії загарбницької армії у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, ще вісім бойових зіткнень тривають дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися просунутися на позиції наших підрозділів поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. Сили оборони успішно зупинили всі спроби загарбників.

На Покровському напрямку протягом дня противник 16 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке та в напрямку інших населених пунктів. Два бойові зіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка. Одне бойове зіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Данилівка, Новоуспенське, Солодке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Степове. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Річне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ і складу боєприпасів ворога у бєлгородській області23.10.25, 14:30 • 1864 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Сумська область
Мирноград
Гуляйполе
Сіверськ
Україна