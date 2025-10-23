Генштаб: на фронте уже 69 боев, враг наиболее активен на Покровском и Александровском направлениях

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Эксклюзив
14:19 • 3728 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16006 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19264 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19010 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30064 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28832 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25526 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12343 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14800 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16376 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
64%
745мм
Популярные новости
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 24047 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 29008 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали23 октября, 06:25 • 7068 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo23 октября, 07:53 • 18006 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15003 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 3912 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 30054 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 28830 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 25522 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 33856 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музыкант
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности13:31 • 1864 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 15189 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 34554 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 54261 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 67838 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times
Дипломатка

Генштаб: на фронте уже 69 боев, враг наиболее активен на Покровском и Александровском направлениях

Киев • УНН

 • 626 просмотра

На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений, что почти на четверть больше, чем днем ранее. Враг активнее наступает на Покровском и Александровском направлениях, продолжаются бои на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.

Генштаб: на фронте уже 69 боев, враг наиболее активен на Покровском и Александровском направлениях

69 боев произошло на фронте сегодня до 16 часов с начала суток, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период днем ранее, при этом враг продолжает больше всего давить на Покровском и Александровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе в вечерней сводке 23 октября, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 69 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Стариково, Бобылевка Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции Сил обороны. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили одну атаку, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отбивали четыре наступательные действия захватнической армии в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении с начала текущих суток противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались продвинуться на позиции наших подразделений вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки. Силы обороны успешно остановили все попытки захватчиков.

На Покровском направлении в течение дня противник 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лысовка, Зверово, Удачное, Молодецкое и в направлении других населенных пунктов. Два боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка. Одно боевое столкновение сейчас продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Даниловка, Новоуспенское, Сладкое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Степное. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Речное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и склада боеприпасов врага в белгородской области23.10.25, 14:30 • 1856 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Сумская область
Мирноград
Гуляйполе
Северск
Украина