Генштаб: на фронте уже 69 боев, враг наиболее активен на Покровском и Александровском направлениях

Киев • УНН
На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений, что почти на четверть больше, чем днем ранее. Враг активнее наступает на Покровском и Александровском направлениях, продолжаются бои на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и Славянском направлениях.
69 боев произошло на фронте сегодня до 16 часов с начала суток, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период днем ранее, при этом враг продолжает больше всего давить на Покровском и Александровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе в вечерней сводке 23 октября, пишет УНН.
Противник с территории рф, как указано, нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Стариково, Бобылевка Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды атаковал позиции Сил обороны. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом шесть управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили одну атаку, еще два боевых столкновения продолжаются.
На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отбивали четыре наступательные действия захватнической армии в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
На Славянском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки, еще восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении с начала текущих суток противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались продвинуться на позиции наших подразделений вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки. Силы обороны успешно остановили все попытки захватчиков.
На Покровском направлении в течение дня противник 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лысовка, Зверово, Удачное, Молодецкое и в направлении других населенных пунктов. Два боевых столкновения продолжаются.
На Александровском направлении агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка. Одно боевое столкновение сейчас продолжается.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Даниловка, Новоуспенское, Сладкое и Гуляйполе.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Степное. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Речное.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
