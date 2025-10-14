$41.610.01
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 4782 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11716 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8218 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13379 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10283 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9614 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - Сирський
Ексклюзив
09:28 • 12159 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14577 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14076 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув'язнення за злочини проти дітей
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11716 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13379 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
Генштаб: на фронті 113 боїв, понад третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 180 перегляди

З початку поточної доби на фронті відбулося 113 боїв, з яких понад третина припала на Покровський напрямок. Російські війська атакували позиції Сил оборони 113 разів.

Генштаб: на фронті 113 боїв, понад третина - на Покровському напрямку

На фронті з початку поточної доби сталося 113 боїв, понад третина з яких - на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 14 жовтня, пише УНН.

На даний час ворог 113 разів атакував позиції Сил оборони

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів, як вказано, постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Бояро-Лежачі, Нова Гута, Нововасилівка, Бобилівка, Ситне Сумської області; Зоря, Архипівка, Заріччя Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала чотири авіаудари, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 98 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки. Дотепер тривають ще три бойові зіткнення.

Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили три атаки в напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі. Одна атака триває дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки - підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у напрямку Костянтинівки та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Українські підрозділи відбили п’ять атак, ще дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 47 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 39 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог сьогодні не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Степового. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14.10.25, 07:29 • 31983 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна