13:31 • 3278 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 4880 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 11768 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 8286 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 13423 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10300 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9638 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12162 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14580 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14077 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Генштаб: на фронте 113 боев, более трети - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 202 просмотра

С начала текущих суток на фронте произошло 113 боев, из которых более трети пришлись на Покровское направление. Российские войска атаковали позиции Сил обороны 113 раз.

Генштаб: на фронте 113 боев, более трети - на Покровском направлении

На фронте с начала текущих суток произошло 113 боев, более трети из которых - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 14 октября, пишет УНН.

В настоящее время враг 113 раз атаковал позиции Сил обороны

- сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов, как указано, пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Бояро-Лежачи, Новая Гута, Нововасильевка, Бобылевка, Сытное Сумской области; Заря, Архиповка, Заречье Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла четыре авиаудара, в общей сложности сбросив 12 управляемых авиационных бомб. Также враг совершил 98 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлении Колодязного и Бологовского. До сих пор продолжаются еще три боевых столкновения.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в районе населенного пункта Песчаное и в направлении Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в направлении Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее и Колодязи. Одна атака продолжается до сих пор.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в районах Ступочек и Орехово-Васильевки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Константиновском направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в направлении Константиновки и вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Украинские подразделения отбили пять атак, еще две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 47 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Михайловка, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка, Филиал и в направлении Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 39 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики девять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сентябрьское, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг сегодня не проводил никаких наступательных действий.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Степного. Авиационному удару подвергся населенный пункт Новоандреевка.

На Приднепровском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.

Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14.10.25, 07:29 • 32015 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина