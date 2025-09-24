Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Київ • УНН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Ради Безпеки ООН закликав до припинення вогню в Україні. Він наголосив, що війна триває понад три з половиною роки, призводячи до численних жертв серед цивільного населення та руйнування інфраструктури.
На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку генеральний секретар Антоніу Гутерріш виступив із промовою щодо ситуації в Україні. Він нагадав, що повномасштабна війна росії триває вже понад три з половиною роки, щодня завдаючи жертв серед цивільного населення та руйнуючи критичну інфраструктуру. Про це пише УНН.
Деталі
Напади на мирних жителів та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони мають припинитися зараз
За словами генсека, від початку війни в Україні підтверджено загибель понад 14 тисяч мирних жителів, включаючи сотні дітей. Ще понад 36 тисяч отримали поранення. Він застеріг, що останні місяці стали одними з найкривавіших для цивільного населення з початку вторгнення рф до України.
Особливу стурбованість викликають удари по енергетичній інфраструктурі, які, за словами Гутерріша, можуть занурити мільйони українців "у темряву та холод напередодні четвертої зими війни". Він також нагадав про небезпеку, яку становить ситуація на Запорізькій АЕС.
Генсек ООН закликав до активізації дипломатичних зусиль.
Ми не можемо дозволити собі втратити нинішній, крихкий дипломатичний імпульс. Що довше триває ця війна, то руйнівнішими будуть її наслідки для всіх. Я знову закликаю до всеохоплюючого та сталого припинення вогню, яке прокладе шлях до справедливого та тривалого миру
Він відзначив важливість нещодавніх переговорів, зокрема у Стамбулі, де вдалося домовитися про обмін військовополоненими та порушити питання викрадених дітей.
Гутерріш наголосив, що Організація Об’єднаних Націй "залишається повністю мобілізованою" для надання гуманітарної допомоги та підтримки мирних ініціатив. Він закликав усі держави-члени діяти відповідно до Статуту ООН та вирішувати міжнародні суперечки мирними засобами.
Нагадаємо
Під час відкриття 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН генеральний секретар Антоніу Гутерріш звернув особливу увагу на дипломатичні ініціативи, спрямовані на врегулювання війни в Україні.
У Нью-Йорку напередодні відбулася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, на яку збереться близько ста президентів та понад 40 прем’єр-міністрів з усього світу.
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, закликав держави-члени організації об’єднати зусилля, аби змусити росію зробити кроки до миру та припинити агресію проти України.