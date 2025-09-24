Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН призвал к прекращению огня в Украине. Он подчеркнул, что война длится более трех с половиной лет, приводя к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры.
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке генеральный секретарь Антониу Гутерриш выступил с речью о ситуации в Украине. Он напомнил, что полномасштабная война России продолжается уже более трех с половиной лет, ежедневно принося жертвы среди гражданского населения и разрушая критическую инфраструктуру. Об этом пишет УНН.
Детали
Нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Они должны прекратиться сейчас
По словам генсека, с начала войны в Украине подтверждена гибель более 14 тысяч мирных жителей, включая сотни детей. Еще более 36 тысяч получили ранения. Он предостерег, что последние месяцы стали одними из самых кровавых для гражданского населения с начала вторжения РФ в Украину.
Особую обеспокоенность вызывают удары по энергетической инфраструктуре, которые, по словам Гутерриша, могут погрузить миллионы украинцев "во тьму и холод в преддверии четвертой зимы войны". Он также напомнил об опасности, которую представляет ситуация на Запорожской АЭС.
Генсек ООН призвал к активизации дипломатических усилий.
Мы не можем позволить себе потерять нынешний, хрупкий дипломатический импульс. Чем дольше длится эта война, тем разрушительнее будут ее последствия для всех. Я вновь призываю к всеобъемлющему и устойчивому прекращению огня, которое проложит путь к справедливому и прочному миру
Он отметил важность недавних переговоров, в частности в Стамбуле, где удалось договориться об обмене военнопленными и поднять вопрос похищенных детей.
Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединенных Наций "остается полностью мобилизованной" для оказания гуманитарной помощи и поддержки мирных инициатив. Он призвал все государства-члены действовать в соответствии с Уставом ООН и разрешать международные споры мирными средствами.
Напомним
Во время открытия 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь Антониу Гутерриш обратил особое внимание на дипломатические инициативы, направленные на урегулирование войны в Украине.
В Нью-Йорке накануне состоялась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую соберутся около ста президентов и более 40 премьер-министров со всего мира.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, призвал государства-члены организации объединить усилия, чтобы заставить Россию сделать шаги к миру и прекратить агрессию против Украины.