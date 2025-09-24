Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН призвал к прекращению огня в Украине. Он подчеркнул, что война длится более трех с половиной лет, приводя к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушению инфраструктуры.