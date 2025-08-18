Генсек НАТО прибув до посольства України у Вашингтоні - ЗМІ

$41.340.11
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 6928 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 10717 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 13761 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 19101 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 79938 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 89093 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 52947 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 69952 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 77721 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 45671 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 67788 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo10:02 • 62962 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 47109 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 15545 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 6948 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 13771 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 47729 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 68484 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 79949 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 58280 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 51445 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 85491 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 72557 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 138589 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Крилата ракета
Truth Social

Генсек НАТО прибув до посольства України у Вашингтоні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте прибув до посольства України у Вашингтоні. Він приєднається до Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Генсек НАТО прибув до посольства України у Вашингтоні - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прибув до посольства України у Вашингтоні. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який здобув сумнівну славу, назвавши Дональда Трампа "тато" під час цьогорічного саміту НАТО, прибув до посольства України у Вашингтоні, щоб приєднатися до Володимира Зеленського

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що що там уже перебувають президент Фінляндії Александр Стубб і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер вже прямує У посольство України у США.

Нагадаємо

Президент Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом, обговоривши майбутню зустріч українського та європейських лідерів із президентом США. Вони також торкнулися ситуації на полі бою та дипломатичних можливостей.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Марк Рютте
Александр Стубб
Європейська комісія
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Фінляндія
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна