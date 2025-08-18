Генсек НАТО прибув до посольства України у Вашингтоні - ЗМІ
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прибув до посольства України у Вашингтоні. Він приєднається до Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александра Стубба та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прибув до посольства України у Вашингтоні. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який здобув сумнівну славу, назвавши Дональда Трампа "тато" під час цьогорічного саміту НАТО, прибув до посольства України у Вашингтоні, щоб приєднатися до Володимира Зеленського
Зазначається, що що там уже перебувають президент Фінляндії Александр Стубб і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер вже прямує У посольство України у США.
