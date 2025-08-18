Генсек НАТО прибыл в посольство Украины в Вашингтоне - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в посольство Украины в Вашингтоне. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который получил сомнительную славу, назвав Дональда Трампа «папой» во время саммита НАТО в этом году, прибыл в посольство Украины в Вашингтоне, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому