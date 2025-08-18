Генсек НАТО прибыл в посольство Украины в Вашингтоне - СМИ
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в посольство Украины в Вашингтоне. Он присоединится к Владимиру Зеленскому, президенту Финляндии Александру Стуббу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в посольство Украины в Вашингтоне. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который получил сомнительную славу, назвав Дональда Трампа «папой» во время саммита НАТО в этом году, прибыл в посольство Украины в Вашингтоне, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому
Отмечается, что там уже находятся президент Финляндии Александр Стубб и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже направляется в посольство Украины в США.
Напомним
Президент Зеленский встретился со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, обсудив предстоящую встречу украинского и европейских лидеров с президентом США. Они также затронули ситуацию на поле боя и дипломатические возможности.