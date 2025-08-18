$41.340.11
14:38 • 6066 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 11497 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 15974 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 17830 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 22220 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 89885 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 98070 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 56754 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 73443 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 79554 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Генсек НАТО прибыл в посольство Украины в Вашингтоне - СМИ

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в посольство Украины в Вашингтоне. Он присоединится к Владимиру Зеленскому, президенту Финляндии Александру Стуббу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Генсек НАТО прибыл в посольство Украины в Вашингтоне - СМИ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в посольство Украины в Вашингтоне. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который получил сомнительную славу, назвав Дональда Трампа «папой» во время саммита НАТО в этом году, прибыл в посольство Украины в Вашингтоне, чтобы присоединиться к Владимиру Зеленскому

- говорится в сообщении.

Отмечается, что там уже находятся президент Финляндии Александр Стубб и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже направляется в посольство Украины в США.

Напомним

Президент Зеленский встретился со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, обсудив предстоящую встречу украинского и европейских лидеров с президентом США. Они также затронули ситуацию на поле боя и дипломатические возможности.

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Марк Рютте
Александр Стабб
Европейская комиссия
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Финляндия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина