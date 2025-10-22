Генсек НАТО підтримав пропозицію Трампа щодо зупинки війни в Україні на поточній лінії фронту
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив підтримку ідеї президента США Дональда Трампа про зупинення війни між Росією та Україною по нинішній лінії фронту. Рютте заявив про свою повну згоду з цією пропозицією під час зустрічі з журналістами.
Це звучить просто, але, звичайно, це також абсолютно правильно. Тож я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де ви є. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, посол, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову закликав Зеленського і путіна зупинити війну на лінії фронту.