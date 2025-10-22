Генсек НАТО підтримав пропозицію Трампа щодо зупинки війни в Україні на поточній лінії фронту

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує ідею президента США Дональда Трампа про зупинення війни між росією та України по нинішній лінію фронту. Про це Рютте заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Це звучить просто, але, звичайно, це також абсолютно правильно. Тож я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де ви є. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, посол, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення