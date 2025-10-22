Генсек НАТО поддержал предложение Трампа по остановке войны в Украине на текущей линии фронта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает идею президента США Дональда Трампа об остановке войны между Россией и Украиной по нынешней линии фронта. Об этом Рютте заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

Это звучит просто, но, конечно, это также абсолютно правильно. Так что я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где вы есть. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить все, что НАТО может сделать - я лично, посол, все мы - чтобы помочь ему реализовать это видение