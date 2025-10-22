$41.740.01
Эксклюзив
16:59
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
22 октября, 12:50
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
публикации
Эксклюзивы
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогая 22 октября, 09:28
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семье 22 октября, 10:17
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом 22 октября, 10:57
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света 22 октября, 10:59
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередь 22 октября, 12:54
Генсек НАТО поддержал предложение Трампа по остановке войны в Украине на текущей линии фронта

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил поддержку идее президента США Дональда Трампа об остановке войны между россией и Украиной по нынешней линии фронта. Рютте заявил о своем полном согласии с этим предложением во время встречи с журналистами.

Генсек НАТО поддержал предложение Трампа по остановке войны в Украине на текущей линии фронта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает идею президента США Дональда Трампа об остановке войны между Россией и Украиной по нынешней линии фронта. Об этом Рютте заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

Это звучит просто, но, конечно, это также абсолютно правильно. Так что я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где вы есть. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить все, что НАТО может сделать - я лично, посол, все мы - чтобы помочь ему реализовать это видение 

- сказал Рютте.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова призвал Зеленского и Путина остановить войну на линии фронта.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина