Франція розслідує зв'язки еліт із Епштейном та переглядає справу його посібника Жана-Люка Брюнеля

$42.990.00
51.030.00
ukenru
14 лютого, 19:48 • 7150 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 15558 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 16905 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 17542 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 17724 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17275 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14682 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15012 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14963 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14397 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.6м/с
83%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін хоче всю Донецьку область, щоб "продати" це як перемогу - Зеленський14 лютого, 16:31 • 5184 перегляди
Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рфPhotoVideo14 лютого, 16:50 • 10008 перегляди
Зеленський і Павел обговорили військову підтримку України та участь Чехії в ініціативі PURLVideo14 лютого, 17:24 • 4852 перегляди
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах14 лютого, 17:39 • 9218 перегляди
Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру14 лютого, 18:16 • 5082 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 76040 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 120043 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 69617 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 87023 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 127543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Азербайджан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"23:20 • 1154 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 15715 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15288 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18615 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 41900 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Серіали
Фільм

Франція розслідує зв'язки еліт із Епштейном та переглядає справу його посібника Жана-Люка Брюнеля

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Прокуратура Парижа перевіряє французьких громадян, згаданих у файлах Епштейна, та матеріали щодо Жана-Люка Брюнеля. Слідчі аналізують тисячі сторінок документів для виявлення спільників.

Франція розслідує зв'язки еліт із Епштейном та переглядає справу його посібника Жана-Люка Брюнеля

Прокуратура Парижа ініціювала масштабну перевірку французьких громадян, згаданих у нещодавно оприлюднених файлах американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Окрему увагу слідчі приділяють матеріалам щодо Жана-Люка Брюнеля – засновника модельного агентства та соратника Епштейна, якого підозрювали у зґвалтуваннях та торгівлі людьми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Оприлюднення архівів Міністерства юстиції США вже спричинило гучні скандали у французьких політичних та культурних колах. Колишній міністр культури Джек Ленг залишив посаду керівника паризького культурного центру після згадок його імені у зв’язку з Епштейном, хоча сам він заперечує будь-які зловживання.

Наразі прокуратура перевіряє роль ще трьох осіб, серед яких французький дипломат Фабріс Айдан та відомий диригент Фредерік Шаслен. Останній визнав факт чотирьох зустрічей із фінансистом, але стверджує, що шукав меценатську підтримку для своїх музичних проєктів і не знав про кримінальну діяльність свого партнера.

Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою та братом Ілона Маска - The Guardian11.02.26, 10:18 • 5454 перегляди

Також слідство вивчає звинувачення проти Даніеля Сіада, якого колишня шведська модель звинуватила у зґвалтуванні на території Франції ще в 1990 році. Французькі правоохоронці намагаються з’ясувати, чи була діяльність цих осіб частиною ширшої мережі Епштейна та чи використовували вони свій статус для прикриття сексуальних злочинів.

Мета нової слідчої групи

Спеціально створена група аналізує тисячі сторінок американських документів, щоб знайти зачіпки, які могли бути пропущені під час попередніх розслідувань.

Стармер не збирається йти у відставку на тлі наслідків скандалу з "файлами Епштейна"10.02.26, 11:45 • 3881 перегляд

Основна увага зосереджена на фінансових транзакціях та свідченнях жертв, які вказують на те, що Франція була одним із центрів логістики для мережі Епштейна.

Перегляд справи померлого Брюнеля має на меті не лише встановити істину щодо його власних злочинів, а й виявити його можливих спільників, які досі перебувають на волі. Влада наголошує, що оприлюднення нових доказів у США дає юридичні підстави для відновлення розслідувань, які раніше вважалися закритими через відсутність прямої інформації.

Опубліковані файли ФБР: Трамп нібито знав про злочини Епштейна ще у 2006 році11.02.26, 04:24 • 5710 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Музикант
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Bloomberg
Франція