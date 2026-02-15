Франція розслідує зв'язки еліт із Епштейном та переглядає справу його посібника Жана-Люка Брюнеля
Прокуратура Парижа перевіряє французьких громадян, згаданих у файлах Епштейна, та матеріали щодо Жана-Люка Брюнеля. Слідчі аналізують тисячі сторінок документів для виявлення спільників.
Прокуратура Парижа ініціювала масштабну перевірку французьких громадян, згаданих у нещодавно оприлюднених файлах американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Окрему увагу слідчі приділяють матеріалам щодо Жана-Люка Брюнеля – засновника модельного агентства та соратника Епштейна, якого підозрювали у зґвалтуваннях та торгівлі людьми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Оприлюднення архівів Міністерства юстиції США вже спричинило гучні скандали у французьких політичних та культурних колах. Колишній міністр культури Джек Ленг залишив посаду керівника паризького культурного центру після згадок його імені у зв’язку з Епштейном, хоча сам він заперечує будь-які зловживання.
Наразі прокуратура перевіряє роль ще трьох осіб, серед яких французький дипломат Фабріс Айдан та відомий диригент Фредерік Шаслен. Останній визнав факт чотирьох зустрічей із фінансистом, але стверджує, що шукав меценатську підтримку для своїх музичних проєктів і не знав про кримінальну діяльність свого партнера.
Також слідство вивчає звинувачення проти Даніеля Сіада, якого колишня шведська модель звинуватила у зґвалтуванні на території Франції ще в 1990 році. Французькі правоохоронці намагаються з’ясувати, чи була діяльність цих осіб частиною ширшої мережі Епштейна та чи використовували вони свій статус для прикриття сексуальних злочинів.
Мета нової слідчої групи
Спеціально створена група аналізує тисячі сторінок американських документів, щоб знайти зачіпки, які могли бути пропущені під час попередніх розслідувань.
Основна увага зосереджена на фінансових транзакціях та свідченнях жертв, які вказують на те, що Франція була одним із центрів логістики для мережі Епштейна.
Перегляд справи померлого Брюнеля має на меті не лише встановити істину щодо його власних злочинів, а й виявити його можливих спільників, які досі перебувають на волі. Влада наголошує, що оприлюднення нових доказів у США дає юридичні підстави для відновлення розслідувань, які раніше вважалися закритими через відсутність прямої інформації.
