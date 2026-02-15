Франция расследует связи элит с Эпштейном и пересматривает дело его пособника Жана-Люка Брюнеля

$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 7154 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 15576 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 16921 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 17557 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 17731 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17278 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14682 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15012 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14963 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14397 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский14 февраля, 16:31
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФ14 февраля, 16:50
Зеленский и Павел обсудили военную поддержку Украины и участие Чехии в инициативе PURL14 февраля, 17:24
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах14 февраля, 17:39
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру14 февраля, 18:16
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 76051 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 120056 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"23:20
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн14 февраля, 08:54
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки13 февраля, 18:03
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой13 февраля, 09:44
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Фильм

Франция расследует связи элит с Эпштейном и пересматривает дело его пособника Жана-Люка Брюнеля

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Прокуратура Парижа проверяет французских граждан, упомянутых в файлах Эпштейна, и материалы по Жану-Люку Брюнелю. Следователи анализируют тысячи страниц документов для выявления сообщников.

Франция расследует связи элит с Эпштейном и пересматривает дело его пособника Жана-Люка Брюнеля

Прокуратура Парижа инициировала масштабную проверку французских граждан, упомянутых в недавно обнародованных файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна. Отдельное внимание следователи уделяют материалам по Жану-Люку Брюнелю – основателю модельного агентства и соратнику Эпштейна, которого подозревали в изнасилованиях и торговле людьми. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Обнародование архивов Министерства юстиции США уже вызвало громкие скандалы во французских политических и культурных кругах. Бывший министр культуры Джек Лэнг покинул пост руководителя парижского культурного центра после упоминаний его имени в связи с Эпштейном, хотя сам он отрицает любые злоупотребления.

Сейчас прокуратура проверяет роль еще трех человек, среди которых французский дипломат Фабрис Айдан и известный дирижер Фредерик Шаслен. Последний признал факт четырех встреч с финансистом, но утверждает, что искал меценатскую поддержку для своих музыкальных проектов и не знал о криминальной деятельности своего партнера.

Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной и братом Илона Маска - The Guardian11.02.26, 10:18 • 5454 просмотра

Также следствие изучает обвинения против Даниэля Сиада, которого бывшая шведская модель обвинила в изнасиловании на территории Франции еще в 1990 году. Французские правоохранители пытаются выяснить, была ли деятельность этих лиц частью более широкой сети Эпштейна и использовали ли они свой статус для прикрытия сексуальных преступлений.

Цель новой следственной группы

Специально созданная группа анализирует тысячи страниц американских документов, чтобы найти зацепки, которые могли быть пропущены во время предыдущих расследований.

Стармер не собирается уходить в отставку на фоне последствий скандала с "файлами Эпштейна"10.02.26, 11:45 • 3881 просмотр

Основное внимание сосредоточено на финансовых транзакциях и показаниях жертв, которые указывают на то, что Франция была одним из центров логистики для сети Эпштейна.

Пересмотр дела умершего Брюнеля имеет целью не только установить истину относительно его собственных преступлений, но и выявить его возможных сообщников, которые до сих пор находятся на свободе. Власти отмечают, что обнародование новых доказательств в США дает юридические основания для возобновления расследований, которые ранее считались закрытыми из-за отсутствия прямой информации.

Опубликованные файлы ФБР: Трамп якобы знал о преступлениях Эпштейна еще в 2006 году11.02.26, 04:24 • 5710 просмотров

Степан Гафтко

