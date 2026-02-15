Франция расследует связи элит с Эпштейном и пересматривает дело его пособника Жана-Люка Брюнеля
Прокуратура Парижа проверяет французских граждан, упомянутых в файлах Эпштейна, и материалы по Жану-Люку Брюнелю. Следователи анализируют тысячи страниц документов для выявления сообщников.
Прокуратура Парижа инициировала масштабную проверку французских граждан, упомянутых в недавно обнародованных файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна. Отдельное внимание следователи уделяют материалам по Жану-Люку Брюнелю – основателю модельного агентства и соратнику Эпштейна, которого подозревали в изнасилованиях и торговле людьми. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Обнародование архивов Министерства юстиции США уже вызвало громкие скандалы во французских политических и культурных кругах. Бывший министр культуры Джек Лэнг покинул пост руководителя парижского культурного центра после упоминаний его имени в связи с Эпштейном, хотя сам он отрицает любые злоупотребления.
Сейчас прокуратура проверяет роль еще трех человек, среди которых французский дипломат Фабрис Айдан и известный дирижер Фредерик Шаслен. Последний признал факт четырех встреч с финансистом, но утверждает, что искал меценатскую поддержку для своих музыкальных проектов и не знал о криминальной деятельности своего партнера.
Также следствие изучает обвинения против Даниэля Сиада, которого бывшая шведская модель обвинила в изнасиловании на территории Франции еще в 1990 году. Французские правоохранители пытаются выяснить, была ли деятельность этих лиц частью более широкой сети Эпштейна и использовали ли они свой статус для прикрытия сексуальных преступлений.
Цель новой следственной группы
Специально созданная группа анализирует тысячи страниц американских документов, чтобы найти зацепки, которые могли быть пропущены во время предыдущих расследований.
Основное внимание сосредоточено на финансовых транзакциях и показаниях жертв, которые указывают на то, что Франция была одним из центров логистики для сети Эпштейна.
Пересмотр дела умершего Брюнеля имеет целью не только установить истину относительно его собственных преступлений, но и выявить его возможных сообщников, которые до сих пор находятся на свободе. Власти отмечают, что обнародование новых доказательств в США дает юридические основания для возобновления расследований, которые ранее считались закрытыми из-за отсутствия прямой информации.
