Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной и братом Илона Маска - The Guardian

$43.030.02
51.120.36
ukenru
06:59 • 8748 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 24369 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 26817 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 25427 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 27780 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 23096 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 18830 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 21842 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 27344 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 17322 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США перевели системы Patriot в Катаре на мобильные платформы из-за угрозы со стороны ИранаPhoto10 февраля, 22:26 • 7652 просмотра
Европарламент разблокировал тарифное соглашение с США после завершения спора по Гренландии10 февраля, 22:50 • 7512 просмотра
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая10 февраля, 23:58 • 7848 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 12204 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 10292 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 28360 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 35058 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 31448 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 46802 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 54382 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Село
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 24583 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 26371 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 25766 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 51309 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 52968 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Шахед-136

Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной и братом Илона Маска - The Guardian

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Джеффри Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной из своего окружения и Кимбалом Маском, братом Илона Маска. Женщина утверждает, что находилась в ловушке и подвергалась издевательствам со стороны Эпштейна.

Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной и братом Илона Маска - The Guardian

Покойный американский финансист Джеффри Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной из своего окружения и Кимбалом Маском, братом Илона Маска и членом совета директоров Tesla. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Одним из фигурантов электронных писем из недавно обнародованных Министерством юстиции США документов по Эпштейну является некий Борис Николич, друг и давний соратник финансиста.

Впоследствии вышеупомянутая женщина с помощью своего адвоката заявила, что в последние годы она была в ловушке, подвергалась принуждению и издевательствам со стороны Эпштейна, находясь в его окружении. Женщина не рассказывала публично о своей истории и не говорила о своих отношениях с Маском, а The Guardian решил не публиковать ее имя.

Ее полное имя появляется в документах из-за ошибки в редактировании, тогда как другие упоминания в электронных письмах соответствуют ее имени и маршруту ее путешествий с Маском, который хранил Эпштейн. Попытки связаться с ней и ее адвокатом не дали никакого ответа. Запрос о комментарии, направленный Николичу через его компанию, также остался без ответа. Николич, который был назначен запасным исполнителем завещания Эпштейна, не обвиняется ни в каких правонарушениях в отношении Эпштейна и ранее заявлял, что не давал согласия на назначение его исполнителем завещания

 - говорится в материале.

Электронные письма охватывают период после развода Кимбала Маска с его первой женой. Об этом он упоминает в электронном письме к Николичу от 2013 года, в котором пишет, что он "теперь разведен и может жить своей жизнью".

Напомним

Согласно рассекреченным документам ФБР, бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Райтер утверждает, что Дональд Трамп звонил ему в 2006 году и заявлял, что "все" знали о поведении Джеффри Эпштейна.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Тесла, Инк.
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хранитель
Дональд Трамп