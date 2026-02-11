Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной и братом Илона Маска - The Guardian

Покойный американский финансист Джеффри Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной из своего окружения и Кимбалом Маском, братом Илона Маска и членом совета директоров Tesla. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Одним из фигурантов электронных писем из недавно обнародованных Министерством юстиции США документов по Эпштейну является некий Борис Николич, друг и давний соратник финансиста.

Впоследствии вышеупомянутая женщина с помощью своего адвоката заявила, что в последние годы она была в ловушке, подвергалась принуждению и издевательствам со стороны Эпштейна, находясь в его окружении. Женщина не рассказывала публично о своей истории и не говорила о своих отношениях с Маском, а The Guardian решил не публиковать ее имя.

Ее полное имя появляется в документах из-за ошибки в редактировании, тогда как другие упоминания в электронных письмах соответствуют ее имени и маршруту ее путешествий с Маском, который хранил Эпштейн. Попытки связаться с ней и ее адвокатом не дали никакого ответа. Запрос о комментарии, направленный Николичу через его компанию, также остался без ответа. Николич, который был назначен запасным исполнителем завещания Эпштейна, не обвиняется ни в каких правонарушениях в отношении Эпштейна и ранее заявлял, что не давал согласия на назначение его исполнителем завещания - говорится в материале.

Электронные письма охватывают период после развода Кимбала Маска с его первой женой. Об этом он упоминает в электронном письме к Николичу от 2013 года, в котором пишет, что он "теперь разведен и может жить своей жизнью".

Напомним

Согласно рассекреченным документам ФБР, бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Райтер утверждает, что Дональд Трамп звонил ему в 2006 году и заявлял, что "все" знали о поведении Джеффри Эпштейна.