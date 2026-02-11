$43.030.02
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 24463 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 26906 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38 • 25510 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 27846 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 23126 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 18852 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 21858 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 27366 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 17329 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою та братом Ілона Маска - The Guardian

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Джеффрі Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою зі свого оточення та Кімбалом Маском, братом Ілона Маска. Жінка стверджує, що перебувала в пастці та зазнавала знущань з боку Епштейна.

Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою та братом Ілона Маска - The Guardian

Покійний американський фінансист Джеффрі Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою зі свого оточення та Кімбалом Маском, братом Ілона Маска і членом ради директорів Tesla. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Одним з фігурантів електронних листів з нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США документів щодо Епштейна є дехто Борис Ніколіч, друг і давній соратник фінансиста.

Згодом вищезгадана жінка за допомогою свого адвоката заявила, що в останні роки вона була в пастці, зазнавала примусу та знущань з боку Епштейна, перебуваючи в його оточенні. Жінка не розповідала публічно про свою історію та не говорила про свої стосунки з Маском, а The Guardian вирішив не публікувати її ім'я.

Її повне ім'я з'являється в документах через помилку в редагуванні, тоді як інші згадки в електронних листах відповідають її імені та маршруту її подорожей з Маском, який зберігав Епштейн. Спроби зв'язатися з нею та її адвокатом не дали жодної відповіді. Запит про коментар, надісланий Ніколічу через його компанію, також залишився без відповіді. Ніколіч, якого було призначено запасним виконавцем заповіту Епштейна, не звинувачується в жодних правопорушеннях стосовно Епштейна і раніше заявляв, що не давав згоди на призначення його виконавцем заповіту

 - йдеться в матеріалі.

Електронні листи охоплюють період після розлучення Кімбала Маска з його першою дружиною. Про це він згадує в електронному листі до Ніколіча від 2013 року, в якому пише, що він "тепер розлучений і може жити своїм життям".

Нагадаємо

Згідно з розсекреченими документами ФБР, колишній начальник поліції Палм-Біч Майкл Райтер стверджує, що Дональд Трамп телефонував йому у 2006 році та заявляв, що "всі" знали про поведінку Джеффрі Епштейна.

Євген Устименко

Джеффрі Епштайн
Tesla Inc
Міністерство юстиції США
The Guardian
Дональд Трамп