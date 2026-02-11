Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою та братом Ілона Маска - The Guardian

Покійний американський фінансист Джеффрі Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою зі свого оточення та Кімбалом Маском, братом Ілона Маска і членом ради директорів Tesla. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Одним з фігурантів електронних листів з нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США документів щодо Епштейна є дехто Борис Ніколіч, друг і давній соратник фінансиста.

Згодом вищезгадана жінка за допомогою свого адвоката заявила, що в останні роки вона була в пастці, зазнавала примусу та знущань з боку Епштейна, перебуваючи в його оточенні. Жінка не розповідала публічно про свою історію та не говорила про свої стосунки з Маском, а The Guardian вирішив не публікувати її ім'я.

Її повне ім'я з'являється в документах через помилку в редагуванні, тоді як інші згадки в електронних листах відповідають її імені та маршруту її подорожей з Маском, який зберігав Епштейн. Спроби зв'язатися з нею та її адвокатом не дали жодної відповіді. Запит про коментар, надісланий Ніколічу через його компанію, також залишився без відповіді. Ніколіч, якого було призначено запасним виконавцем заповіту Епштейна, не звинувачується в жодних правопорушеннях стосовно Епштейна і раніше заявляв, що не давав згоди на призначення його виконавцем заповіту - йдеться в матеріалі.

Електронні листи охоплюють період після розлучення Кімбала Маска з його першою дружиною. Про це він згадує в електронному листі до Ніколіча від 2013 року, в якому пише, що він "тепер розлучений і може жити своїм життям".

Нагадаємо

Згідно з розсекреченими документами ФБР, колишній начальник поліції Палм-Біч Майкл Райтер стверджує, що Дональд Трамп телефонував йому у 2006 році та заявляв, що "всі" знали про поведінку Джеффрі Епштейна.