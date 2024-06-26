Фортифікації та дрони: Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду з питань безпеки в Донецькій області заслухав доповіді про ситуацію на передовій, будівництві оборонних рубежів і віддав розпорядження щодо розподілу безпілотників і документування збитку житлу в прифронтових районах.
В рамках робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні з керівництвом області. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.
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Під час наради глава держави офіційно представив новопризначеного командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова.
Розумію, що це одна з найвідповідальніших місій, напевно, одна з найскладніших посад в армії, особливо в час війни. Тому я хочу побажати вам ефективної роботи, успіхів і, авжеж, перемоги – як результат відповідних дій. Дуже хочеться, щоб ви пам’ятали, що найголовніше – це наші люди, і робили все, щоб зберегти максимум особового складу
Окрім того, президент заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.
Зокрема Сирський доповів про ситуацію на лінії фронту в Донецькій області та на окремих напрямках на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі й Херсонщині. Поінформував про перебіг комплектування бригад, динаміку надходження боєприпасів та їх витрати.
Своєю чергою Вадим Філашкін розповів про добудову ліній оборони. За його словами, третя лінія фортифікацій, яку зводять цивільні, готова на 90%.
Він також зазначив, що обласна влада допомагає військовим у будівництві другої лінії оборонних споруд. Тривають роботи з відновлення водопостачання Покровська, евакуація людей із прифронтових районів і підготовка до нового навчального року, який у цьому регіоні відбуватиметься в онлайн-режимі.
За підсумками наради Президент доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА між різними ділянками фронту, а також спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах
За підсумками наради Президент доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі БпЛА між різними ділянками фронту, а також спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський на Донеччині відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади. Глава держави поспілкувався з лікарями, вручив державні нагороди та подякував їм за допомогу пораненим солдатам.