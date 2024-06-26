Фортифікації та дрони: Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині

В рамках робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні з керівництвом області. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

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Під час наради глава держави офіційно представив новопризначеного командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова.

Розумію, що це одна з найвідповідальніших місій, напевно, одна з найскладніших посад в армії, особливо в час війни. Тому я хочу побажати вам ефективної роботи, успіхів і, авжеж, перемоги – як результат відповідних дій. Дуже хочеться, щоб ви пам’ятали, що найголовніше – це наші люди, і робили все, щоб зберегти максимум особового складу