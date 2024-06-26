В рамках рабочей поездки на Донетчину президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности ситуации в регионе с руководством области. Об этом пишет УНН со ссылкой на офис президента.

Детали

Во время совещания глава государства официально представил новоназначенного командующего Объединенных сил ВСУ Андрея Игнатова.

Понимаю, что это одна из самых ответственных миссий, наверное, одна из самых сложных должностей в армии, особенно во время войны. Поэтому я хочу пожелать вам эффективной работы, успехов и, конечно, победы – как результат соответствующих действий. Очень хочется, чтобы вы помнили, что самое главное - это наши люди, и делали все, чтобы сохранить максимум личного состава - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Свирского, начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

В частности Сырский доложил о ситуации на линии фронта в Донецкой области и на отдельных направлениях на Харьковщине, Луганщине, Запорожье и Херсонщине. Проинформировал о ходе комплектования бригад, динамике поступления боеприпасов и их расходах.

В свою очередь Вадим Филашкин рассказал о достройке линий обороны. По его словам, третья линия фортификаций, которую возводят гражданские, готова на 90%.

Он также отметил, что областная власть помогает военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения Покровска, эвакуация людей из прифронтовых районов и подготовка к новому учебному году, который в этом регионе будет проходить в онлайн-режиме.

По итогам совещания Президент поручил учесть возросшую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении БпЛА между различными участками фронта, а также упростить процедуру выдачи документов, удостоверяющих разрушение жилья в прифронтовых районах - резюмировали в офисе президента.

По итогам совещания Президент поручил учесть возросшую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении БПЛА между различными участками фронта, а также упростить процедуру выдачи документов, удостоверяющих разрушение жилья в прифронтовых районах.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады. Глава государства поговорил с врачами, вручил государственные награды и поблагодарил их за помощь раненым солдатам.