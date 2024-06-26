Зеленський на Донеччині відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади
Київ • УНН
Зеленський відвідав пункт стабілізації 47-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, поспілкувався з лікарями, вручив державні нагороди та подякував їм за допомогу пораненим солдатам.
Президент України Володимир Зеленський на Донеччині відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався з нашими медиками, які розповіли про першочергові потреби. Відзначив державними нагородами. Вдячний за вашу щоденну працю та самовіддану допомогу нашим воїнам,
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Зазначається, що медики першими приймають тут поранених на полі бою – не лише зі своєї бригади, а й із суміжних підрозділів. Також координатор стабпункту Віталій Тимощук розповів Главі держави про особливості роботи, забезпечення медикаментами та обладнанням.
Нагадаємо
26 червня Президент Зеленський відвідав Донецьку область з військовими керівниками, представив нового командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова, подякував солдатам, обговорив питання безпеки і підтримки і розкритикував деяких чиновників за те, що вони не відвідують прифронтові райони.