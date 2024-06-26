Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с нашими медиками, которые рассказали о первоочередных потребностях. Отметил государственными наградами. Благодарен за ваш ежедневный труд и самоотверженную помощь нашим воинам, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что медики первыми принимают здесь раненых на поле боя – не только из своей бригады, но и из смежных подразделений. Также координатор стабпункта Виталий Тымчук рассказал главе государства об особенностях работы, обеспечении медикаментами и оборудованием.

Напомним

26 июня президент Зеленский посетил Донецкую область с военными руководителями, представил нового командующего Объединенных сил Андрея Игнатова, поблагодарил солдат, обсудил вопросы безопасности и поддержки и раскритиковал некоторых чиновников за то, что они не посещают прифронтовые районы.