Киев • УНН
Зеленский посетил пункт стабилизации 47-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, пообщался с врачами, вручил государственные награды и поблагодарил их за помощь раненым солдатам.
Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с нашими медиками, которые рассказали о первоочередных потребностях. Отметил государственными наградами. Благодарен за ваш ежедневный труд и самоотверженную помощь нашим воинам,
Детали
Отмечается, что медики первыми принимают здесь раненых на поле боя – не только из своей бригады, но и из смежных подразделений. Также координатор стабпункта Виталий Тымчук рассказал главе государства об особенностях работы, обеспечении медикаментами и оборудованием.
Напомним
26 июня президент Зеленский посетил Донецкую область с военными руководителями, представил нового командующего Объединенных сил Андрея Игнатова, поблагодарил солдат, обсудил вопросы безопасности и поддержки и раскритиковал некоторых чиновников за то, что они не посещают прифронтовые районы.