Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT
Київ • УНН
Легендарний Флорентійський діамант, що належав Габсбургам, виявили у банківському сховищі Канади після понад 100 років зникнення. Імператриця Зіта сховала коштовність вагою 137 каратів у сейфі після втечі родини під час Другої світової війни.
Після понад 100 років зникнення легендарний Флорентійський діамант, що належав Габсбургам, знову побачив світ – його виявили у банківському сховищі Канади. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише УНН.
Деталі
Коштовність вагою 137 каратів, що колись прикрашала корону імператора Священної Римської імперії Франца Стефана, вважалася втраченою з 1919 року. Тепер виявилося, що імператриця Зіта – дружина останнього австро-угорського імператора Карла І – сховала діамант у сейфі після втечі родини під час Другої світової війни.
Чим менше людей про це знає, тим більша безпека
Сім’я виконала обітницю, дану Зітою, не розкривати місцезнаходження діаманта протягом 100 років після смерті Карла І. Лише тепер спадкоємці вирішили показати реліквію світові.
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12.08.25, 18:52 • 50547 переглядiв
Габсбурги планують передати Флорентійський діамант на зберігання до канадського трасту та виставляти його у місцевих музеях – як подяку країні, що прихистила імператорську родину у вигнанні.
Це вражаюча данина практичній рішучості імператриці Зіти
Так завершилася столітня загадка, що надихала письменників і кінематографістів. Флорентійський діамант – не лише символ імперської величі, а й свідок драматичної історії Європи.
Понад 1000 експонатів викрадено з музею Каліфорнії: серед них ювелірні вироби та артефакти корінних американців31.10.25, 15:51 • 3377 переглядiв