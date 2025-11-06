Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 4776 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 10950 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13473 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14493 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36257 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31680 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35522 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49303 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38545 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32328 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18824 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18551 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16182 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 4752 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 8474 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16363 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18735 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36252 перегляди
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18964 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 23162 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 25129 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 41784 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 45973 перегляди
Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT

Київ • УНН

 • 2216 перегляди

Легендарний Флорентійський діамант, що належав Габсбургам, виявили у банківському сховищі Канади після понад 100 років зникнення. Імператриця Зіта сховала коштовність вагою 137 каратів у сейфі після втечі родини під час Другої світової війни.

Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT

Після понад 100 років зникнення легендарний Флорентійський діамант, що належав Габсбургам, знову побачив світ – його виявили у банківському сховищі Канади. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, пише УНН.

Деталі

Коштовність вагою 137 каратів, що колись прикрашала корону імператора Священної Римської імперії Франца Стефана, вважалася втраченою з 1919 року. Тепер виявилося, що імператриця Зіта – дружина останнього австро-угорського імператора Карла І – сховала діамант у сейфі після втечі родини під час Другої світової війни.

Чим менше людей про це знає, тим більша безпека 

– пояснив Карл фон Габсбург-Лотрінген, онук імператора.

Сім’я виконала обітницю, дану Зітою, не розкривати місцезнаходження діаманта протягом 100 років після смерті Карла І. Лише тепер спадкоємці вирішили показати реліквію світові.

Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12.08.25, 18:52 • 50547 переглядiв

Габсбурги планують передати Флорентійський діамант на зберігання до канадського трасту та виставляти його у місцевих музеях – як подяку країні, що прихистила імператорську родину у вигнанні.

Це вражаюча данина практичній рішучості імператриці Зіти 

– сказав історик Річард Бассетт.

Так завершилася столітня загадка, що надихала письменників і кінематографістів. Флорентійський діамант – не лише символ імперської величі, а й свідок драматичної історії Європи.

Понад 1000 експонатів викрадено з музею Каліфорнії: серед них ювелірні вироби та артефакти корінних американців31.10.25, 15:51 • 3377 переглядiв

Степан Гафтко

