Понад 1000 експонатів викрадено з музею Каліфорнії: серед них ювелірні вироби та артефакти корінних американців
Київ • УНН
Зі сховища Оклендського музею Каліфорнії викрадено понад 1000 експонатів, включаючи ювелірні вироби, різьблені вироби та артефакти корінних американців. Поліція та ФБР розслідують інцидент, підозрюючи, що предмети можуть бути продані на вторинних ринках.
Злодії вкрали понад 1000 експонатів із колекції музею в Каліфорнії, включаючи ювелірні вироби, різьблені вироби та артефакти корінних американців, передає УНН із посиланням на Sky news.
Деталі
Пограбування сталося 15 жовтня у сторонньому сховищі, де зберігалися експонати Оклендського музею Каліфорнії (OMCA).
Директор музею заявила у четвер, що подробиці інциденту публікуються, оскільки експонати можуть опинитися на блошиних ринках, у ломбардах та антикварних магазинах.
"Крадіжка, що відбулася, є нахабним актом позбавлення суспільства культурної спадщини нашого штату", — заявила Лорі Фогарті.
"Це втрата не лише для музею. Це втрата для громадськості, для нашої спільноти, і ми сподіваємось, що наша спільнота допоможе нам повернути їх додому".
Зухвале пограбування Лувра: злодії, ймовірно, будуть спіймані, але коштовності навряд чи повернуть21.10.25, 11:22 • 3511 переглядiв
Вона також заявила, що, на її думку, це був спонтанний злочин, а не цілеспрямований напад.
"Ми вважаємо, що злодії знайшли спосіб проникнути в будівлю і схопили те, що змогли легко знайти, віднести і винести", - сказала вона.
Було викрадено металеве намисто роботи покійної художниці Флоренс Резнікофф, моржові бивні, вирізані зі скримшоу, та індіанські кошики. Крім того, злодії забрали історичні реліквії, такі як значки та спортивне приладдя.
Експерти вважають, що деякі предмети, можливо, вже продали.
Джон Ромеро, відставний капітан поліції, повідомив газеті Los Angeles Times, що, на його думку, детективи вивчають платформи перепродажу, такі як Craigslist та eBay, а також мережі, що спеціалізуються на історичних чи колекційних предметах.
"Цих людей цікавлять швидкі гроші, а не повна оцінна вартість", - сказав він. "Їм потрібно швидко позбутися їх".
Поліцейське управління Окленду співпрацює зі спеціалізованим підрозділом ФБР боротьби зі злочинами у сфері мистецтва, щоб знайти ці предмети.