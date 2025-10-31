Более 1000 экспонатов похищено из музея Калифорнии: среди них ювелирные изделия и артефакты коренных американцев

Воры украли более 1000 экспонатов из коллекции музея в Калифорнии, включая ювелирные изделия, резные изделия и артефакты коренных американцев, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Ограбление произошло 15 октября в стороннем хранилище, где хранились экспонаты Оклендского музея Калифорнии (OMCA).

Директор музея заявила в четверг, что подробности инцидента публикуются, поскольку экспонаты могут оказаться на блошиных рынках, в ломбардах и антикварных магазинах.

"Произошедшая кража является наглым актом лишения общества культурного наследия нашего штата", — заявила Лори Фогарти.

"Это потеря не только для музея. Это потеря для общественности, для нашего сообщества, и мы надеемся, что наше сообщество поможет нам вернуть их домой".

Она также заявила, что, по ее мнению, это было спонтанное преступление, а не целенаправленное нападение.

"Мы считаем, что воры нашли способ проникнуть в здание и схватили то, что смогли легко найти, отнести и вынести", - сказала она.

Было похищено металлическое ожерелье работы покойной художницы Флоренс Резникофф, моржовые бивни, вырезанные из скримшоу, и индейские корзины. Кроме того, воры забрали исторические реликвии, такие как значки и спортивные принадлежности.

Эксперты считают, что некоторые предметы, возможно, уже продали.

Джон Ромеро, отставной капитан полиции, сообщил газете Los Angeles Times, что, по его мнению, детективы изучают платформы перепродажи, такие как Craigslist и eBay, а также сети, специализирующиеся на исторических или коллекционных предметах.

"Этих людей интересуют быстрые деньги, а не полная оценочная стоимость", - сказал он. "Им нужно быстро избавиться от них".

Полицейское управление Окленда сотрудничает со специализированным подразделением ФБР по борьбе с преступлениями в сфере искусства, чтобы найти эти предметы.