Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT

Легендарный Флорентийский бриллиант, принадлежавший Габсбургам, был обнаружен в банковском хранилище Канады после более чем 100 лет исчезновения. Императрица Зита спрятала драгоценность весом 137 каратов в сейфе после бегства семьи во время Второй мировой войны.
После более чем 100 лет исчезновения легендарный Флорентийский бриллиант, принадлежавший Габсбургам, снова увидел свет – его обнаружили в банковском хранилище Канады. Об этом говорится в материале The New York Times, пишет УНН.
Драгоценность весом 137 каратов, когда-то украшавшая корону императора Священной Римской империи Франца Стефана, считалась утерянной с 1919 года. Теперь оказалось, что императрица Зита – жена последнего австро-венгерского императора Карла I – спрятала бриллиант в сейфе после бегства семьи во время Второй мировой войны.
Чем меньше людей об этом знает, тем больше безопасность
Семья выполнила обещание, данное Зитой, не раскрывать местонахождение бриллианта в течение 100 лет после смерти Карла I. Только теперь наследники решили показать реликвию миру.
Габсбурги планируют передать Флорентийский бриллиант на хранение в канадский траст и выставлять его в местных музеях – в знак благодарности стране, приютившей императорскую семью в изгнании.
Это впечатляющая дань практической решимости императрицы Зиты
Так завершилась столетняя загадка, вдохновлявшая писателей и кинематографистов. Флорентийский бриллиант – не только символ имперского величия, но и свидетель драматической истории Европы.
