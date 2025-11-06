Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 876 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 7526 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 12296 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 13344 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 34562 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 31246 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35222 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49216 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38509 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32270 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 17516 просмотра
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях09:24 • 11006 просмотра
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств09:36 • 8520 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 16959 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 14578 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 850 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 6382 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 14747 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 17127 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 34545 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джеффри Эпштейн
Андерс Фог Расмуссен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 17629 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 22616 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 24583 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 41267 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 45477 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Фильм
Хранитель

Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT

Киев • УНН

 • 1992 просмотра

Легендарный Флорентийский бриллиант, принадлежавший Габсбургам, был обнаружен в банковском хранилище Канады после более чем 100 лет исчезновения. Императрица Зита спрятала драгоценность весом 137 каратов в сейфе после бегства семьи во время Второй мировой войны.

Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT

После более чем 100 лет исчезновения легендарный Флорентийский бриллиант, принадлежавший Габсбургам, снова увидел свет – его обнаружили в банковском хранилище Канады. Об этом говорится в материале The New York Times, пишет УНН.

Подробности

Драгоценность весом 137 каратов, когда-то украшавшая корону императора Священной Римской империи Франца Стефана, считалась утерянной с 1919 года. Теперь оказалось, что императрица Зита – жена последнего австро-венгерского императора Карла I – спрятала бриллиант в сейфе после бегства семьи во время Второй мировой войны.

Чем меньше людей об этом знает, тем больше безопасность 

– пояснил Карл фон Габсбург-Лотринген, внук императора.

Семья выполнила обещание, данное Зитой, не раскрывать местонахождение бриллианта в течение 100 лет после смерти Карла I. Только теперь наследники решили показать реликвию миру.

Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12.08.25, 18:52 • 50546 просмотров

Габсбурги планируют передать Флорентийский бриллиант на хранение в канадский траст и выставлять его в местных музеях – в знак благодарности стране, приютившей императорскую семью в изгнании.

Это впечатляющая дань практической решимости императрицы Зиты 

– сказал историк Ричард Бассетт.

Так завершилась столетняя загадка, вдохновлявшая писателей и кинематографистов. Флорентийский бриллиант – не только символ имперского величия, но и свидетель драматической истории Европы.

Более 1000 экспонатов похищено из музея Калифорнии: среди них ювелирные изделия и артефакты коренных американцев31.10.25, 15:51 • 3377 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Канада
Европа