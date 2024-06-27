Фінляндія повідомила про виділення Україні €500 тис. у рамках програми економічного розвитку
Київ • УНН
Фінляндія виділила Україні 500 000 євро в рамках програми економічного розвитку ОЕСР для підтримки реформ, верховенства закону, боротьби з корупцією та бізнес-структур.
МЗС Фінляндії повідомило, що влада країни підписала угоду про підтримку програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у рамках якої Гельсінкі виділять Києву 500 тис. євро. Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства, передає УНН.
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"Країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) домовилися запустити програму для України на своїй міністерській зустрічі у 2023 році… Частка Фінляндії у цій сумі становить €500 тис." – йдеться у повідомленні на сайті МЗС Фінляндії.
У матеріалі зазначено, що програма ОЕСР включає оцінку політики та зміцнення потенціалу для проведення реформ в Україні. Кошти будуть спрямовані на розвиток верховенства закону та адміністративних структур, антикорупційну діяльність, зміцнення бізнес-структур. Загальний бюджет програми складає €16,5 млн.
Загалом до ОЕСР входить 38 держав, включаючи країни Євросоюзу, США, Канаду, Туреччину, Австралію, Японію, Південну Корею, Ізраїль, Чилі, Колумбія та Коста-Ріка. Україна подала заявку на вступ до організації у 2022 році.
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