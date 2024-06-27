МИД Финляндии сообщил, что власти Украины подписали соглашение о поддержке Программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в рамках которой Хельсинки выделят Киеву 500 тыс. евро. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства, передает УНН.

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"Страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) договорились запустить программу для Украины на своей министерской встрече в 2023 году... доля Финляндии в этой сумме составляет €500 тыс." – говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии.

В материале указано, что программа ОЭСР включает оценку политики и укрепление потенциала для проведения реформ в Украине. Средства будут направлены на развитие верховенства закона и административных структур, антикоррупционную деятельность, укрепление бизнес-структур. Общий бюджет программы составляет €16,5 млн.

Всего в ОЭСР входит 38 государств, включая страны Евросоюза, США, Канаду, Турцию, Австралию, Японию, Южную Корею, Израиль, Чили, Колумбия и Коста-Рика. Украина подала заявку на вступление в организацию в 2022 году.

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