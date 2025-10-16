Енергетики нагадали про ощадливе споживання: кожен має зробити внесок, щоб протидіяти "пітьмі"
Київ • УНН
НЕК "Укренерго" закликає українців ощадливо споживати електроенергію через пошкодження енергосистеми ворожими атаками. Дотримання простих правил допоможе збалансувати енергосистему та прискорити скасування обмежень.
Низка нескладних порад, серед яких недопущення світла в порожніх кімнатах, уважність при використанні потужних електроприладів та енергоємних процесів має допомогти збалансувати енергосистему, а відтак - прискорити скасування можливих обмежень. Про це пише пресслужба НЕК "Укренерго".
Деталі
Регулярні ворожі атаки на об’єкти енергетики України спричинили значні пошкодження обладнання та зумовили вимушене застосування заходів обмеження. Тому енергосистема знову потребує підтримки з боку населення, головного споживача електроенергії. Укренерго запропонували дотримуватися рекомендацій енергетиків про ощадливе споживання. Правила такі:
- не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно;
- вимикати світло в порожніх кімнатах та кабінетах;
- вимикати з розетки електроприлади, якими не користуєтесь, бо відповідне підключення до розеток теж створює споживання електроенергії;
- енергоємні процеси краще перенести нічний час, після 22:00. Мається на увазі прання, нагрів бойлера, роботу посудомийної машини.
- також важливо подбати про заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі, бо за висновком НЕК «Укренерго» - це має дуже вагомий ефект в масштабах держави;
- за можливості, користуватися енергоощадною побутовою технікою.
Дотримання (особливо у години пікових навантажень на енергосистему вранці та увечері) — допоможе збалансувати енергосистему, дозволить уникнути, зменшити обсяг або прискорити скасування запроваджених обмежень, пише пресслужба енергетичної компанії.
Нагадаємо
16 жовтня, Київ та низку областей вдруге за день перевели на екстрені відключення. Таке рішення ухвалили за командою Укренерго.
Внаслідок нічних атак ворога на енергооб'єкти в 10 областях України та Києві діють аварійні відключення, ще одна область - на графіках.