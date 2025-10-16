Энергетики напомнили об экономном потреблении: каждый должен внести вклад, чтобы противодействовать "тьме"
Киев • УНН
НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию из-за повреждений энергосистемы вражескими атаками. Соблюдение простых правил поможет сбалансировать энергосистему и ускорить отмену ограничений.
Ряд несложных советов, среди которых недопущение света в пустых комнатах, внимательность при использовании мощных электроприборов и энергоемких процессов должно помочь сбалансировать энергосистему, а значит - ускорить отмену возможных ограничений. Об этом пишет пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Подробности
Регулярные вражеские атаки на объекты энергетики Украины повлекли за собой значительные повреждения оборудования и обусловили вынужденное применение мер ограничения. Поэтому энергосистема снова нуждается в поддержке со стороны населения, главного потребителя электроэнергии. Укрэнерго предложили придерживаться рекомендаций энергетиков об экономном потреблении. Правила таковы:
- не включать несколько мощных электроприборов одновременно;
- выключать свет в пустых комнатах и кабинетах;
- выключать из розетки электроприборы, которыми не пользуетесь, потому что соответствующее подключение к розеткам тоже создает потребление электроэнергии;
- энергоемкие процессы лучше перенести на ночное время, после 22:00. Имеется в виду стирка, нагрев бойлера, работа посудомоечной машины.
- также важно позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие, потому что по заключению НЭК «Укрэнерго» - это имеет очень весомый эффект в масштабах государства;
- по возможности, пользоваться энергосберегающей бытовой техникой.
Соблюдение (особенно в часы пиковых нагрузок на энергосистему утром и вечером) — поможет сбалансировать энергосистему, позволит избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений, пишет пресс-служба энергетической компании.
Напомним
16 октября, Киев и ряд областей во второй раз за день перевели на экстренные отключения. Такое решение приняли по команде Укрэнерго.
В результате ночных атак врага на энергообъекты в 10 областях Украины и Киеве действуют аварийные отключения, еще одна область - на графиках.