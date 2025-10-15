Екстрені відключення світла скасовані у Києві та трьох областях - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень електроенергії у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Раніше ці відключення були запроваджені за командою Укренерго.
У столиці та ще трьох областях скасували екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: екстрені відключення скасовано
Нагадаємо
За командою Укренерго екстрені відключення світла застосовані у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.