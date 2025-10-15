Экстренные отключения света отменены в Киеве и трех областях - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Ранее эти отключения были введены по команде Укрэнерго.
В столице и еще трех областях отменили экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина: экстренные отключения отменены
Напомним
По команде Укрэнерго экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.