Ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова розпочнуться 30 вересня - МЗС

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Експедиційні роботи з пошуку та ексгумації українців у польському селі Юречкова розпочнуться наприкінці вересня. Це сталось після обміну списками місць для пошуку останків між Україною та Польщею у січні.

Ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова розпочнуться 30 вересня - МЗС
Фото: Gov.pl

В кінці вересня мають розпочатися  експедиційні роботи по пошуках, ексгумації українців, які знаходяться на території села Юречкова в Польщі. Про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

У січні цьго року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків "взаємних історичних конфліктів".

Якщо говорити про Польський запит, то мова йде про 13 місць, які вони хотіли досліджувати. Ми передали польській стороні чотири місця. Станом на сьогодні ми вважаємо, що це наш спільний успішний доробок, досягнення. Було надано дозволи на проведення пошуково-ексгумаційних робіт в двох місцях на території України - це село Пужники на Тернопільщині й у Львові

- розповів Наджос.

Він нагадав, що 6 вересня відбулось вже перепоховання тих людей, яких було ексгумовано в селі Пужники.

30 вересня мають розпочатися експедиційні роботи по пошуках, ексгумації українців, які знаходяться на території села Юречкова. Цей етап буде для нас новим, оскільки дуже довгий період часу ми не мали дозволів від польської сторони, ні власне самих робіт

- сказав Наджос.

Доповнення

Український інститут національної пам'яті повідомляв, що 6 вересня, у селі Пужники Тернопільської області відбулася церемонія перепоховання останків, віднайдених під час ексгумаційних робіт. Ці люди загинули у 1945 році. Загалом було перепоховано 42 ексгумовані тіла.

У Львові завершився етап спільної українсько-польської ексгумаційної експедиції на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща. За попередніми оцінками, дослідники виявили останки 40-50 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що у вересні розпочнуться ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова.

Переговори між Україною та Польщею щодо дозволу на такі роботи велися з минулого року. У листопаді 2024-го під час спільної пресконференції міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги було оголошено про скасування мораторію на пошук і ексгумацію останків громадян Польщі, похованих на території України, який діяв із 2017 року.

Анна Мурашко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Радослав Сікорський
Україна
Польща