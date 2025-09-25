Эксгумационные работы в польском селе Юречкова начнутся 30 сентября - МИД

Фото: Gov.pl

В конце сентября должны начаться экспедиционные работы по поиску, эксгумации украинцев, находящихся на территории села Юречкова в Польше. Об этом заявил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджес во время брифинга, передает УНН.

Подробности

В январе этого года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "взаимных исторических конфликтов".

Если говорить о польском запросе, то речь идет о 13 местах, которые они хотели исследовать. Мы передали польской стороне четыре места. По состоянию на сегодня мы считаем, что это наш общий успешный результат, достижение. Были предоставлены разрешения на проведение поисково-эксгумационных работ в двух местах на территории Украины - это село Пужники на Тернопольщине и во Львове - рассказал Наджес.

Он напомнил, что 6 сентября состоялось уже перезахоронение тех людей, которые были эксгумированы в селе Пужники.

30 сентября должны начаться экспедиционные работы по поиску, эксгумации украинцев, находящихся на территории села Юречкова. Этот этап будет для нас новым, поскольку очень долгий период времени мы не имели разрешений от польской стороны, ни собственно самих работ - сказал Наджес.

Дополнение

Украинский институт национальной памяти сообщал, что 6 сентября, в селе Пужники Тернопольской области состоялась церемония перезахоронения останков, найденных во время эксгумационных работ. Эти люди погибли в 1945 году. Всего было перезахоронено 42 эксгумированных тела.

Во Львове завершился этап совместной украинско-польской эксгумационной экспедиции на территории бывшего кладбища в микрорайоне Збоища. По предварительным оценкам, исследователи обнаружили останки 40-50 человек. В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что в сентябре начнутся эксгумационные работы в польском селе Юречкова.

Переговоры между Украиной и Польшей относительно разрешения на такие работы велись с прошлого года. В ноябре 2024-го во время совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги было объявлено об отмене моратория на поиск и эксгумацию останков граждан Польши, похороненных на территории Украины, который действовал с 2017 года.