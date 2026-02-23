Ексголові ВЛК оголосили нову підозру через квартиру без підтвердження таких доходів у декларації - прокуратура

$43.270.01
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
10:58 • 8 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 2392 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 4130 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 18122 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 30510 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 34754 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 55809 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 49964 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 50160 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 46699 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
89%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в ІталіїPhoto23 лютого, 02:33 • 7382 перегляди
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23 лютого, 04:34 • 5054 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto23 лютого, 04:51 • 21143 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45 • 19597 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 12750 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 105757 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 115548 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 121741 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 132715 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 170740 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Село
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 12838 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 51840 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 52925 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 52384 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 42918 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)

Ексголові ВЛК оголосили нову підозру через квартиру без підтвердження таких доходів у декларації - прокуратура

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Колишньому керівнику ВЛК Держприкордонслужби оголошено підозру через недостовірні дані в декларації на мільйони гривень. Він занизив вартість придбаної квартири в Києві та не вказав реальні доходи.

Ексголові ВЛК оголосили нову підозру через квартиру без підтвердження таких доходів у декларації - прокуратура

Нову підозру оголосили ексголові ВЛК з Держприкордонслужби - у декларації виявлено недостовірні дані на мільйони гривень, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Колишньому керівнику військово-лікарської комісії одного із закладів медичного забезпечення Державної прикордонної служби України повідомлено про підозру за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, "у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру в Києві вартістю понад 3,3 млн грн, проте в декларації за 2023 рік вказав лише 1,5 млн грн". Також повідомляється, що "він не відобразив реальні доходи та витрати, за рахунок яких здійснено купівлю нерухомості".

Сума встановлених недостовірних відомостей перевищує 2,7 млн грн. Перевірка показала, що офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї не відповідають вартості придбаного житла, що може свідчити про приховування джерел походження коштів

- зазначили у прокуратурі.

Як зазначається, у травні 2025 року цьому ж посадовцю вже повідомлено про підозру у систематичному одержанні неправомірної вигоди за внесення недостовірних даних до медичних документів військовослужбовців. У лютому 2026 року обвинувальний акт у тому провадженні скеровано до суду.

Поточне з розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в межах програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК".

"У межах програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК" протягом 2026 року повідомлено про підозру 37 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК у 27 кримінальних провадженнях. Задокументована сума неправомірної вигоди становить 104,1 тис. дол. США та 238 тис. грн", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Масово видавали фіктивні висновки ВЛК у відсутності призовників: на Одещині викрили групу лікарів ТЦК21.01.26, 12:40 • 3946 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Нерухомість
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Державний кордон України
Генеральний прокурор (Україна)
Державна прикордонна служба України
Київ