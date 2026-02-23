Ексголові ВЛК оголосили нову підозру через квартиру без підтвердження таких доходів у декларації - прокуратура

Нову підозру оголосили ексголові ВЛК з Держприкордонслужби - у декларації виявлено недостовірні дані на мільйони гривень, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Колишньому керівнику військово-лікарської комісії одного із закладів медичного забезпечення Державної прикордонної служби України повідомлено про підозру за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України) - повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, "у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру в Києві вартістю понад 3,3 млн грн, проте в декларації за 2023 рік вказав лише 1,5 млн грн". Також повідомляється, що "він не відобразив реальні доходи та витрати, за рахунок яких здійснено купівлю нерухомості".

Сума встановлених недостовірних відомостей перевищує 2,7 млн грн. Перевірка показала, що офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї не відповідають вартості придбаного житла, що може свідчити про приховування джерел походження коштів - зазначили у прокуратурі.

Як зазначається, у травні 2025 року цьому ж посадовцю вже повідомлено про підозру у систематичному одержанні неправомірної вигоди за внесення недостовірних даних до медичних документів військовослужбовців. У лютому 2026 року обвинувальний акт у тому провадженні скеровано до суду.

Поточне з розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону в межах програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК".

"У межах програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК" протягом 2026 року повідомлено про підозру 37 посадовцям ТЦК та СП і ВЛК у 27 кримінальних провадженнях. Задокументована сума неправомірної вигоди становить 104,1 тис. дол. США та 238 тис. грн", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Масово видавали фіктивні висновки ВЛК у відсутності призовників: на Одещині викрили групу лікарів ТЦК