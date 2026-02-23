Экс-главе ВВК объявили новое подозрение из-за квартиры без подтверждения таких доходов в декларации - прокуратура

Бывшему руководителю ВВК Госпогранслужбы объявлено подозрение из-за недостоверных данных в декларации на миллионы гривен. Он занизил стоимость приобретенной квартиры в Киеве и не указал реальные доходы.

Новое подозрение объявлено экс-главе ВВК из Госпогранслужбы - в декларации выявлены недостоверные данные на миллионы гривен, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН. Бывшему руководителю военно-врачебной комиссии одного из учреждений медицинского обеспечения Государственной пограничной службы Украины сообщено о подозрении по факту декларирования недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины) - сообщили в прокуратуре. Детали По данным следствия, "в декабре 2023 года должностное лицо приобрело квартиру в Киеве стоимостью более 3,3 млн грн, однако в декларации за 2023 год указало лишь 1,5 млн грн". Также сообщается, что "он не отразил реальные доходы и расходы, за счет которых осуществлена покупка недвижимости". Сумма установленных недостоверных сведений превышает 2,7 млн грн. Проверка показала, что официальные доходы должностного лица и членов его семьи не соответствуют стоимости приобретенного жилья, что может свидетельствовать о сокрытии источников происхождения средств - отметили в прокуратуре. Как отмечается, в мае 2025 года этому же должностному лицу уже сообщено о подозрении в систематическом получении неправомерной выгоды за внесение недостоверных данных в медицинские документы военнослужащих. В феврале 2026 года обвинительный акт по тому производству направлен в суд. Текущее расследование осуществляется под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВВК". "В рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВВК" в течение 2026 года сообщено о подозрении 37 должностным лицам ТЦК и СП и ВВК в 27 уголовных производствах. Задокументированная сумма неправомерной выгоды составляет 104,1 тыс. долл. США и 238 тыс. грн", - отметили в Офисе Генпрокурора. Массово выдавали фиктивные заключения ВВК в отсутствие призывников: в Одесской области разоблачили группу врачей ТЦК