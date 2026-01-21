Массово выдавали фиктивные заключения ВВК в отсутствие призывников: в Одесской области разоблачили группу врачей ТЦК

Государственное бюро расследований разоблачило в Одессе врачей ТЦК, массово выдававших фиктивные заключения ВВК без присутствия призывников. Подозрение получили члены комиссии внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, криминальную сделку организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и еще двух знакомых. Они предлагали призывникам избежать военной службы за 16 тысяч долларов США.

Также следствие установило, что медики оформляли "липовые" заключения о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия.

В частности, по данным ГБР, врач мог ставить подпись в заключении, как за себя, так и за других членов комиссии. Впрочем, такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.

Четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Напомним

