Эксклюзив
10:55 • 2480 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 1506 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 9080 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 29233 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 50459 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 44920 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 72048 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40091 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 61078 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27039 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
публикации
Эксклюзивы
Массово выдавали фиктивные заключения ВВК в отсутствие призывников: в Одесской области разоблачили группу врачей ТЦК

Киев • УНН

 • 780 просмотра

ГБР разоблачило врачей ТЦК в Одессе, которые массово выдавали фиктивные заключения ВВК без присутствия призывников. Организатор схемы привлек сотрудников Минобороны и ТЦК, предлагая избежать службы за 16 тыс. долларов.

Массово выдавали фиктивные заключения ВВК в отсутствие призывников: в Одесской области разоблачили группу врачей ТЦК

Государственное бюро расследований разоблачило в Одессе врачей ТЦК, массово выдававших фиктивные заключения ВВК без присутствия призывников. Подозрение получили члены комиссии внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, криминальную сделку организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и еще двух знакомых. Они предлагали призывникам избежать военной службы за 16 тысяч долларов США.

Также следствие установило, что медики оформляли "липовые" заключения о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия.

В частности, по данным ГБР, врач мог ставить подпись в заключении, как за себя, так и за других членов комиссии. Впрочем, такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.

Четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Напомним

В понедельник, 19 января, в Одесской области задержали должностного лица учебного центра теробороны, который требовал 4 тысячи долларов за неотправку военнослужащего в зону боевых действий.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
ТЦК и СП
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Одесса