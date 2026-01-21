$43.180.08
Масово видавали фіктивні висновки ВЛК у відсутності призовників: на Одещині викрили групу лікарів ТЦК

Київ • УНН

 • 204 перегляди

ДБР викрило лікарів ТЦК в Одесі, які масово видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників. Організатор схеми залучив співробітників Міноборони та ТЦК, пропонуючи уникнути служби за 16 тис. доларів.

Масово видавали фіктивні висновки ВЛК у відсутності призовників: на Одещині викрили групу лікарів ТЦК

Державне бюро розслідувань викрило в Одесі лікарів ТЦК, що масово видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників. Підозру отримали члені комісії позаштатних лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідства, кримінальну оборудку організував місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих. Вони пропонували призовникам уникнути військової служби за 16 тисяч доларів США.

Також слідство встановило, що медики оформлювали "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних з різних регіонів України без їх фактичної присутності.

Зокрема, за даними ДБР, лікар міг ставити підпис у висновку, як за себе, так і за інших членів комісії. Втім такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

Чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо

У понеділок, 19 січня, на Одещині затримали посадовця навчального центру тероборони, який вимагав 4 тисячі доларів за невідправлення військовослужбовця в зону бойових дій.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
ТЦК та СП
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Одеса