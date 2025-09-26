Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах

Уряд доручив профільним органам організувати безперебійне постачання електроенергії та газу у прифронтових регіонах, навіть попри наявність боргів, які накопичились під час воєнного стану. Економіст Олег Пендзин прокоментував УНН дане рішення.

Пендзин наголосив, що мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах може лише трохи погіршити фінансовий стан постачальників газу та електропостачальників для населення прифронтових територій.

Це може трохи погіршити фінансовий стан постачальників цих ресурсів для цього населення. Але їх (населення – ред.) насправді там не так багато лишилося. Там шалено знищені мережі з надання послуг. Відновлювати ті мережі буде коштувати величезні кошти. Але це буде після закінчення активної фази бойових дій, зараз там ніхто не буде відновлювати цього, адже "прилетить" знову На сьогодні всі надавачі послуг отримують шалені збитки через війну - пояснив Пендзин.

Чому вирішили вводити мораторій та кого це торкнеться

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив, що доручення профільним міністерствам та установам організувати безперебійне постачання електроенергії та газу для підприємств систем життєзабезпечення у прифронтових регіонах, зумовлене тим, що люди, які наразі живуть під постійними російськими обстрілами повинні мати право на безперебійний доступ до базових послуг.

Маємо зробити все, щоб в умовах російської агресії українці мали в домівках тепло, воду та інші життєвоважливі послуги. Відключення електроенергії чи газу через борги, які у підприємств виникли під час воєнного стану, є неприпустимими - заявив Кулеба.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко пояснювала, що мета мораторію – це гарантування стабільної роботи енергетичної інфраструктури взимку та забезпечення світла, тепла для людей, незалежно від ворожих атак.

Заборона відключення населення від житлово-комунальних послуг в період війни на території ведення бойових дій передбачена постановою уряду від 05.03.2022 №206.

Які тарифи встановлено у 2025 році на комунальні послуги

В Україні під час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та газ для населення.

З 1 червня 2024 року уряд України підняв тариф на електроенергію для побутових споживачів до 4,32 грн/кВт год й буде діяти щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

Нардеп, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР Сергій Нагорняк заявляв у серпні цього року, що і немає потреби змінювати у наступному році ціни на електричну енергію для населення, попри інфляцію. Єдиний фактор, який може вплинути на зміну цін, - це російські масовані атаки на українську енергетичну систему.

У квітні цього року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) залишила тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 й ТЕЦ-6 "Київтеплоенерго" для побутових споживачів Києва на рівні 969,89 грн за 1 Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

