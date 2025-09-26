Боргів за комуналку побільшало: де зросла кількість проваджень за несплату
Київ • УНН
Станом на середину вересня 2025 року в Україні зафіксовано 788 507 проваджень щодо несплати комунальних послуг, що на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Найбільше боргів у прифронтових регіонах, а левова частка заборгованостей стосується теплопостачання та води.
Станом на середину вересня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 788 507 проваджень щодо несплати комунальних послуг. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Найчастіше українці заборговують за тепло та воду, пише УНН із посиланням на дані "Опендатабот".
Рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року
Вказано, що загалом від початку повномасштабної війни боргів побільшало у 1,5 раза. При цьому найбільше боржників у прифронтових регіонах: на Дніпропетровщині — 150 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина — 128 217 (16%), далі йдуть Донеччина — 81 536 (10%), Полтавщина — 57 605 (7%) та Запорізька область — 53 797 (7%).
"Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання — 330 236 випадків (42%). Наслідують борги за воду — 162 455 (21%) та житлове обслуговування — 96 265 (12%). Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522)", - додали аналітики.
Найчастіше боргують жінки - проти них відкрито 438,3 тисячі проваджень (56%), тоді як проти чоловіків - 350,1 тисячі (44%).
Також вказано, що "основний тягар комунальних боргів припадає на людей у віці 46–60 років — 302,8 тисячі проваджень (38%)".
На другому місці група 36–45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тисячі (25%).
