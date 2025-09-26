Долгов за коммуналку стало больше: где выросло количество производств за неуплату

По состоянию на середину сентября 2025 года в Украине зафиксировано 788 507 производств по неуплате коммунальных услуг, что на 13% больше, чем в июле 2024 года. Больше всего долгов в прифронтовых регионах, а львиная доля задолженностей касается теплоснабжения и воды.