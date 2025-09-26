Долгов за коммуналку стало больше: где выросло количество производств за неуплату
Киев • УНН
По состоянию на середину сентября 2025 года в Украине зафиксировано 788 507 производств по неуплате коммунальных услуг, что на 13% больше, чем в июле 2024 года. Больше всего долгов в прифронтовых регионах, а львиная доля задолженностей касается теплоснабжения и воды.
По состоянию на середину сентября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 788 507 производств по невыплате коммунальных услуг. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года. Чаще всего украинцы задолжают за тепло и воду, пишет УНН со ссылкой на данные "Опендатабот".
Рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку насчитываются в Украине по состоянию на середину сентября 2025 года по данным Единого реестра должников. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года
Указано, что в целом с начала полномасштабной войны долгов стало больше в 1,5 раза. При этом больше всего должников в прифронтовых регионах: на Днепропетровщине — 150 506 или 19% от всех производств. На втором месте Харьковщина — 128 217 (16%), далее идут Донетчина — 81 536 (10%), Полтавщина — 57 605 (7%) и Запорожская область — 53 797 (7%).
"Львиная доля задолженностей касается теплоснабжения — 330 236 случаев (42%). Следуют долги за воду — 162 455 (21%) и жилищное обслуживание — 96 265 (12%). Также значительные долги есть за энергоснабжение (87 708) и газ (75 522)", - добавили аналитики.
Чаще всего долги имеют женщины - против них открыто 438,3 тысячи производств (56%), тогда как против мужчин - 350,1 тысячи (44%).
Также указано, что "основная тяжесть коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46–60 лет — 302,8 тысячи производств (38%)".
На втором месте группа 36–45 лет с 194,7 тыс. производствами (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет — 194,1 тысячи (25%).
