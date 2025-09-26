$41.490.08
48.710.05
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 2344 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 5380 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 10597 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 17943 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 24571 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 25485 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 37663 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34863 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67329 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42814 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
42%
763мм
Популярные новости
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto26 сентября, 01:05 • 21822 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 6914 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 22432 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 18290 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12443 просмотра
публикации
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 10597 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 17943 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 24571 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 28853 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 35049 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Дональд Туск
Андрей Сибига
Ярослава Магучих
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Венгрия
Италия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 3126 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 12579 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 28825 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 36923 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 70364 просмотра
Актуальное
ТикТок
Financial Times
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136

Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах

Киев • УНН

 • 2348 просмотра

Правительство поручило обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией и газом в прифронтовых регионах, несмотря на долги, накопившиеся во время военного положения. Экономист Олег Пендзин отметил, что это решение лишь незначительно ухудшит финансовое состояние поставщиков.

Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах

Правительство поручило профильным органам организовать бесперебойное снабжение электроэнергией и газом в прифронтовых регионах, даже несмотря на наличие долгов, накопившихся во время военного положения. Экономист Олег Пендзин прокомментировал УНН данное решение.

Пендзин подчеркнул, что мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах может лишь немного ухудшить финансовое состояние поставщиков газа и электропоставщиков для населения прифронтовых территорий.

Это может немного ухудшить финансовое состояние поставщиков этих ресурсов для этого населения. Но их (населения – ред.) на самом деле там не так много осталось. Там безумно уничтожены сети по предоставлению услуг. Восстанавливать те сети будет стоить огромных средств. Но это будет после окончания активной фазы боевых действий, сейчас там никто не будет восстанавливать этого, ведь "прилетит" снова. На сегодняшний день все поставщики услуг получают огромные убытки из-за войны

- пояснил Пендзин.

Почему решили вводить мораторий и кого это коснется

Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба пояснил, что поручение профильным министерствам и учреждениям организовать бесперебойное снабжение электроэнергией и газом для предприятий систем жизнеобеспечения в прифронтовых регионах, обусловлено тем, что люди, которые сейчас живут под постоянными российскими обстрелами, должны иметь право на бесперебойный доступ к базовым услугам.

Должны сделать все, чтобы в условиях российской агрессии украинцы имели в домах тепло, воду и другие жизненно важные услуги. Отключения электроэнергии или газа из-за долгов, которые у предприятий возникли во время военного положения, недопустимы

- заявил Кулеба.

Премьер-министр Юлия Свириденко объясняла, что цель моратория – это гарантирование стабильной работы энергетической инфраструктуры зимой и обеспечение света, тепла для людей, независимо от вражеских атак.

Мораторий на отключение света и газа за долги в прифронтовых регионах: в Минразвития разъяснили поручение правительства26.09.25, 10:40 • 1594 просмотра

Запрет отключения населения от жилищно-коммунальных услуг в период войны на территории ведения боевых действий предусмотрен постановлением правительства от 05.03.2022 №206.

Какие тарифы установлены в 2025 году на коммунальные услуги

В Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения.

С 1 июня 2024 года правительство Украины подняло тариф на электроэнергию для бытовых потребителей до 4,32 грн/кВт ч и будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года.

Нардеп, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Сергей Нагорняк заявлял в августе этого года, что и нет необходимости менять в следующем году цены на электрическую энергию для населения, несмотря на инфляцию. Единственный фактор, который может повлиять на изменение цен, - это российские массированные атаки на украинскую энергетическую систему.

В апреле этого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставила тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 "Киевтеплоэнерго" для бытовых потребителей Киева на уровне 969,89 грн за 1 Гкал на период действия военного положения и шести месяцев после его завершения.

Долгов за коммуналку стало больше: где выросло количество производств за неуплату26.09.25, 09:49 • 2040 просмотров

Анна Мурашко

ОбществоЭкономика
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Украина
Киев