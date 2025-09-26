Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах

Правительство поручило профильным органам организовать бесперебойное снабжение электроэнергией и газом в прифронтовых регионах, даже несмотря на наличие долгов, накопившихся во время военного положения. Экономист Олег Пендзин прокомментировал УНН данное решение.

Пендзин подчеркнул, что мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах может лишь немного ухудшить финансовое состояние поставщиков газа и электропоставщиков для населения прифронтовых территорий.

Это может немного ухудшить финансовое состояние поставщиков этих ресурсов для этого населения. Но их (населения – ред.) на самом деле там не так много осталось. Там безумно уничтожены сети по предоставлению услуг. Восстанавливать те сети будет стоить огромных средств. Но это будет после окончания активной фазы боевых действий, сейчас там никто не будет восстанавливать этого, ведь "прилетит" снова. На сегодняшний день все поставщики услуг получают огромные убытки из-за войны - пояснил Пендзин.

Почему решили вводить мораторий и кого это коснется

Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба пояснил, что поручение профильным министерствам и учреждениям организовать бесперебойное снабжение электроэнергией и газом для предприятий систем жизнеобеспечения в прифронтовых регионах, обусловлено тем, что люди, которые сейчас живут под постоянными российскими обстрелами, должны иметь право на бесперебойный доступ к базовым услугам.

Должны сделать все, чтобы в условиях российской агрессии украинцы имели в домах тепло, воду и другие жизненно важные услуги. Отключения электроэнергии или газа из-за долгов, которые у предприятий возникли во время военного положения, недопустимы - заявил Кулеба.

Премьер-министр Юлия Свириденко объясняла, что цель моратория – это гарантирование стабильной работы энергетической инфраструктуры зимой и обеспечение света, тепла для людей, независимо от вражеских атак.

Запрет отключения населения от жилищно-коммунальных услуг в период войны на территории ведения боевых действий предусмотрен постановлением правительства от 05.03.2022 №206.

Какие тарифы установлены в 2025 году на коммунальные услуги

В Украине во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на тепло, горячую воду и газ для населения.

С 1 июня 2024 года правительство Украины подняло тариф на электроэнергию для бытовых потребителей до 4,32 грн/кВт ч и будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года.

Нардеп, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Сергей Нагорняк заявлял в августе этого года, что и нет необходимости менять в следующем году цены на электрическую энергию для населения, несмотря на инфляцию. Единственный фактор, который может повлиять на изменение цен, - это российские массированные атаки на украинскую энергетическую систему.

В апреле этого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставила тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 "Киевтеплоэнерго" для бытовых потребителей Киева на уровне 969,89 грн за 1 Гкал на период действия военного положения и шести месяцев после его завершения.

