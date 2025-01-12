Джо Байден нагородив Папу Римського медаллю "з відзнакою"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден нагородив Папу Римського Франциска Президентською медаллю Свободи "з відзнакою". Про це інформує пресслужба Білого дому, передає УНН.

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Зазначається, що у суботу, 11 січня 2025 року, Президент США Джо Байден нагородив понтифіка найвищою цивільною нагородою Америки - Президентською медаллю Свободи "з відзнакою".

Президентська медаль Свободи — це найвища цивільна відзнака країни, яка вручається особам, які зробили вагомий внесок у процвітання, цінності чи безпеку Сполучених Штатів, мир у всьому світі чи інші важливі суспільні, державні чи приватні починання

За інформацією преслужби, це перший випадок в історії, коли Глава держави Джо Байден нагородив Президентською медаллю Свободи "з відзнакою".

Папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все, він є народним Папою – світлом віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу