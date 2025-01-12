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Джо Байден нагородив Папу Римського медаллю "з відзнакою"

Джо Байден нагородив Папу Римського медаллю "з відзнакою"

Київ • УНН

 • 30223 перегляди

Джо Байден нагородив Папу Франциска Президентською медаллю Свободи "з відзнакою". Це перший випадок вручення такої відзнаки від чинного президента США, церемонія відбулась у телефонному режимі через пожежі в Каліфорнії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден нагородив Папу Римського Франциска Президентською медаллю Свободи "з відзнакою". Про це інформує пресслужба Білого дому, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у суботу, 11 січня 2025 року, Президент США Джо Байден нагородив понтифіка найвищою цивільною нагородою Америки - Президентською медаллю Свободи "з відзнакою".

Президентська медаль Свободи — це найвища цивільна відзнака країни, яка вручається особам, які зробили вагомий внесок у процвітання, цінності чи безпеку Сполучених Штатів, мир у всьому світі чи інші важливі суспільні, державні чи приватні починання

- йдеться у дописі.

За інформацією преслужби, це перший випадок в історії, коли Глава держави Джо Байден нагородив Президентською медаллю Свободи "з відзнакою".

Папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все, він є народним Папою – світлом віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу

- наголосив Джо Байден.

Президент США також згадав біографію понтифіка і назвав його "учителем, який наказує нам боротися за мир і захищати планету".

Очікувалося, що Джо Байден особисто вручить медаль Папі Римському в суботу в Римі, але плани президента США змінилися через лісові пожежі в Каліфорнії.

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У Білому домі зазначили, що глава держави повідомив про нагороду понтифіку під час телефонної розмови.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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