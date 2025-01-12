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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джо Байден наградил Папу Римского медалью "с отличием"

Джо Байден наградил Папу Римского медалью "с отличием"

Киев  •  УНН

 • 5073 просмотра

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Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы "с отличием". Это первый случай вручения такой награды от действующего президента США, церемония состоялась в телефонном режиме из-за пожаров в Калифорнии.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден наградил Папу Римского Франциска Президентской медалью Свободы "с отличием". Об этом информирует пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу, 11 января 2025 года, Президент США Джо Байден наградил понтифика высшей гражданской наградой Америки - Президентской медалью Свободы "с отличием".

Президентская медаль Свободы - это высшая гражданская награда страны, которая вручается лицам, внесшим весомый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные общественные, государственные или частные начинания

- говорится в заметке.

По информации пресс-службы, это первый случай в истории, когда Глава государства Джо Байден наградил Президентской медалью Свободы "с отличием".

Папа Франциск не похож ни на одного, кто был раньше. Прежде всего, он является народным Папой - светом веры, надежды и любви, ярко сияющим по всему миру

- подчеркнул Джо Байден.

Президент США также упомянул биографию понтифика и назвал его "учителем, который приказывает нам бороться за мир и защищать планету".

Ожидалось, что Джо Байден лично вручит медаль Папе Римскому в субботу в Риме, но планы президента США изменились из-за лесных пожаров в Калифорнии.

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В Белом доме отметили, что глава государства сообщил о награде понтифику во время телефонного разговора.

Напомним

Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся людям. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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