Джо Байден наградил Папу Римского медалью "с отличием"
Киев • УНН
Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы "с отличием". Это первый случай вручения такой награды от действующего президента США, церемония состоялась в телефонном режиме из-за пожаров в Калифорнии.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден наградил Папу Римского Франциска Президентской медалью Свободы "с отличием". Об этом информирует пресс-служба Белого дома, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в субботу, 11 января 2025 года, Президент США Джо Байден наградил понтифика высшей гражданской наградой Америки - Президентской медалью Свободы "с отличием".
Президентская медаль Свободы - это высшая гражданская награда страны, которая вручается лицам, внесшим весомый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные общественные, государственные или частные начинания
По информации пресс-службы, это первый случай в истории, когда Глава государства Джо Байден наградил Президентской медалью Свободы "с отличием".
Папа Франциск не похож ни на одного, кто был раньше. Прежде всего, он является народным Папой - светом веры, надежды и любви, ярко сияющим по всему миру
Президент США также упомянул биографию понтифика и назвал его "учителем, который приказывает нам бороться за мир и защищать планету".
Ожидалось, что Джо Байден лично вручит медаль Папе Римскому в субботу в Риме, но планы президента США изменились из-за лесных пожаров в Калифорнии.
В Белом доме отметили, что глава государства сообщил о награде понтифику во время телефонного разговора.
Напомним
Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся людям. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.