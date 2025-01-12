Джо Байден наградил Папу Римского медалью "с отличием"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден наградил Папу Римского Франциска Президентской медалью Свободы "с отличием". Об этом информирует пресс-служба Белого дома, передает УНН.

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Отмечается, что в субботу, 11 января 2025 года, Президент США Джо Байден наградил понтифика высшей гражданской наградой Америки - Президентской медалью Свободы "с отличием".

Президентская медаль Свободы - это высшая гражданская награда страны, которая вручается лицам, внесшим весомый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные общественные, государственные или частные начинания

По информации пресс-службы, это первый случай в истории, когда Глава государства Джо Байден наградил Президентской медалью Свободы "с отличием".

Папа Франциск не похож ни на одного, кто был раньше. Прежде всего, он является народным Папой - светом веры, надежды и любви, ярко сияющим по всему миру