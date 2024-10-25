Директор НАБУ наполягає на створенні власної експертної установи - громадськість проти

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос попри застереження адвокатської спільноти продовжує наполягати на необхідності створення окремої експертної установи при бюро. Про це він заявив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Варто нагадати про ще дві системні проблеми: незалежне прослуховування, якого досі немає в НАБУ, й незалежну експертизу. Звісно, якщо НАБУ звертається по експертизу стосовно топкорупціонера до якогось умовного інституту судових експертиз, який перебуває у сфері управління Міністерства юстиції або МВС, то дотриматися повної секретності в справі неможливо. Гадаю, вам неважко припустити, за який час потенційні фігуранти довідаються, щодо чого призначено цю експертизу. А який шанс, що інформацію не тільки передадуть, а ще й перекрутять? Величезний. Я вже не кажу про результати експертизи - зазначив Кривонос.

Проте, ідея очільника НАБУ створити для бюро свою експертну установу виглядає вкрай насторожуючою.

Особливо, зважаючи на неодноразові факти маніпуляцій детективів з судовими експертизами. Наприклад, як було з експертизами у справах "Ротердам+" та ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Як заявляла адвокат Ірина Одинець, НАБУ програло у суді, бо протягом розслідування детективи у вказаних справах "малювали" судові експертизи у дружніх приватних конторах, а потім ними безуспішно намагалися підтвердити свої звинувачення. Сам Володимир Омелян також зазначав, що детективи залучали "сумнівних експертів" під час розслідування справи проти нього.

До того ж НАБУ намагалося злити експертизу по справі проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про його невинуватість.

Не гребують детективи НАБУ й замовляти експертизи у "дружній" до них компанії - ТОВ "Експертна група "ЕС ЕНД ДІ". Це й не дивно, оскільки експертизи замовляє старший детектив Віктор Ярема, а виконує їх дочка його колишньої колеги з Рівненської прокуратури, на яку оформлено ТОВ "ЕС ЕНД ДІ". НАЗК фіксує конфлікт інтересів у НАБУ щодо цієї компанії, однак утримується від перевірки і "закриває очі" на такі розслідування детективів НАБУ.

Ідею створення окремої експертної установи при НАБУ розкритикували і в адвокатській спільності, адже в такому випадку "намальованих" експертиз може стати в рази більше, а це може призвести до маніпуляцій доказовою базою і поставити під загрозу об’єктивність правосуддя. Наприклад, адвокат, колишній перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков зауважив, що після створення "ручної" експертної установи для НАБУ сподіватися на правосуддя будь-кому буде вже не варто.

Через такі маніпуляції НАБУ з судовими експертизами, рівень суспільної довіри до антикорупційних органів знижується. Як свідчать результати опитування соціологічної служби "Центр Разумкова", НАБУ не довіряють майже 60% опитаних, а тих, хто повністю довіряє детективам - лише 3,8%.