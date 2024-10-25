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Директор НАБУ настаивает на создании собственного экспертного учреждения - общественность против

Директор НАБУ настаивает на создании собственного экспертного учреждения - общественность против

Киев  •  УНН

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Директор НАБУ Семен Кривонос настаивает на создании собственного экспертного учреждения для проведения независимых экспертиз. Адвокатское сообщество выступает против из-за рисков манипуляций с доказательствами.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос несмотря на предостережения адвокатского сообщества продолжает настаивать на необходимости создания отдельного экспертного учреждения при бюро. Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели».

Стоит напомнить о еще двух системных проблемах: независимой прослушке, которой до сих пор нет в НАБУ, и независимой экспертизе. Конечно, если НАБУ обращается за экспертизой в отношении топ-коррупционера в какой-то условный институт судебных экспертиз, находящийся в сфере управления Министерства юстиции или МВД, то соблюсти полную секретность в деле невозможно. Думаю, вам нетрудно предположить, через какое время потенциальные фигуранты узнают, по чему назначена эта экспертиза. А каков шанс, что информацию не только передадут, но еще и перекрутят? Огромный. Я уже не говорю о результатах экспертизы

- отметил Кривонос.

Однако, идея главы НАБУ создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей.

Особенно, учитывая неоднократные факты манипуляций детективов с судебными экспертизами. Например, как было с экспертизами по делам «Роттердам+» и экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам «рисовали» судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали «сомнительных экспертов» во время расследования дела против него.

К тому же НАБУ пыталось слить экспертизу по делу против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его невиновности.

Не гнушаются детективы НАБУ и заказывать экспертизы в «дружественной» к ним компании - ООО «Экспертная группа „ЭС ЭНД ДИ“. Это и неудивительно, поскольку экспертизы заказывает старший детектив Виктор Ярема, а выполняет их дочь его бывшей коллеги из Ровенской прокуратуры, на которую оформлено ООО «ЭС ЭНД ДИ».  НАПК фиксирует конфликт интересов в НАБУ в отношении этой компании, однако воздерживается от проверки и «закрывает глаза» на такие расследования детективов НАБУ.

Идею создания отдельного экспертного учреждения при НАБУ раскритиковали и в адвокатском сообществе, ведь в таком случае «нарисованных» экспертиз может стать в разы больше, а это может привести к манипуляциям доказательной базой и поставить под угрозу объективность правосудия. Например, адвокат, бывший первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков отметил, что после создания «ручного» экспертного учреждения для НАБУ надеяться на правосудие кому-либо будет уже не стоит.

Из-за таких манипуляций НАБУ с судебными экспертизами, уровень общественного доверия к антикоррупционным органам снижается. Как свидетельствуют результаты опроса социологической службы «Центр Разумкова», НАБУ не доверяют почти 60% опрошенных, а тех, кто полностью доверяет детективам - только 3,8%.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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