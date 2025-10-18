Двоє проросійських пропагандистів викриті на Рівненській АЕС
Київ • УНН
СБУ викрила на Рівненській АЕС двох проросійських пропагандистів, які заперечували агресію РФ та поширювали кремлівську пропаганду. Один з них – киянин, головний інженер приватної компанії, відряджений на АЕС, інший – киянин пенсійного віку, колишній керівник в енергетиці.
Деталі
Зазначається, що один із фігурантів – мешканець Києва, головний інженер приватної компанії, який був відряджений на Рівненську АЕС. Він відповідав за супровід експлуатації та нагляд за капітальним ремонтом систем, важливих для безпеки об’єкта.
Його спільник – киянин пенсійного віку, який раніше обіймав керівні посади в енергетичній сфері України
Задокументовано, що обидва агітатори, працюючи на об'єкті критичної інфраструктури, неодноразово заперечували збройну агресію Росії, поширювали пропаганду та глорифікували війська країни-агресора. Судово-лінгвістичні експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили їх інформаційно-підривну діяльність.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, заперечення агресії РФ та глорифікація її учасників)
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
За матеріалами СБУ трьох російських агентів засудили до тривалих термінів позбавлення волі. Вони коригували ворожий вогонь на півночі та сході країни, передаючи дані про ЗСУ.
