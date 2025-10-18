$41.640.12
Двоє проросійських пропагандистів викриті на Рівненській АЕС

Київ • УНН

 • 2814 перегляди

СБУ викрила на Рівненській АЕС двох проросійських пропагандистів, які заперечували агресію РФ та поширювали кремлівську пропаганду. Один з них – киянин, головний інженер приватної компанії, відряджений на АЕС, інший – киянин пенсійного віку, колишній керівник в енергетиці.

Двоє проросійських пропагандистів викриті на Рівненській АЕС

Служба безпеки України викрила на Рівненській АЕС двох проросійських пропагандистів, які заперечували збройну агресію росії та поширювали кремлівську пропаганду. Про це інформує управління Служба безпеки України в Рівненській області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що один із фігурантів – мешканець Києва, головний інженер приватної компанії, який був відряджений на Рівненську АЕС. Він відповідав за супровід експлуатації та нагляд за капітальним ремонтом систем, важливих для безпеки об’єкта.

Його спільник – киянин пенсійного віку, який раніше обіймав керівні посади в енергетичній сфері України

- йдеться у дописі.

Задокументовано, що обидва агітатори, працюючи на об'єкті критичної інфраструктури, неодноразово заперечували збройну агресію Росії, поширювали пропаганду та глорифікували війська країни-агресора. Судово-лінгвістичні експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили їх інформаційно-підривну діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, заперечення агресії РФ та глорифікація її учасників)

- повідомили в СБУ.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

За матеріалами СБУ трьох російських агентів засудили до тривалих термінів позбавлення волі. Вони коригували ворожий вогонь на півночі та сході країни, передаючи дані про ЗСУ.

Завербована агентка коригувала комбіновані удари рф по Донеччині та отримала довічне08.10.25, 11:24 • 2249 переглядiв

