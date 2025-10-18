Двое пророссийских пропагандистов разоблачены на Ровенской АЭС
Киев • УНН
СБУ разоблачила на Ровенской АЭС двух пророссийских пропагандистов, которые отрицали агрессию РФ и распространяли кремлевскую пропаганду. Один из них – киевлянин, главный инженер частной компании, командированный на АЭС, другой – киевлянин пенсионного возраста, бывший руководитель в энергетике.
Детали
Отмечается, что один из фигурантов – житель Киева, главный инженер частной компании, который был командирован на Ровенскую АЭС. Он отвечал за сопровождение эксплуатации и надзор за капитальным ремонтом систем, важных для безопасности объекта.
Его сообщник – киевлянин пенсионного возраста, ранее занимавший руководящие должности в энергетической сфере Украины
Задокументировано, что оба агитатора, работая на объекте критической инфраструктуры, неоднократно отрицали вооруженную агрессию России, распространяли пропаганду и глорифицировали войска страны-агрессора. Судебно-лингвистические экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили их информационно-подрывную деятельность.
На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, отрицание агрессии РФ и глорификация ее участников)
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
По материалам СБУ трое российских агентов приговорены к длительным срокам лишения свободы. Они корректировали вражеский огонь на севере и востоке страны, передавая данные о ВСУ.
