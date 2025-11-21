ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні: ожеледиця та сильний сніг у Карпатах
Київ • УНН
ДСНС попереджає про значне погіршення погодних умов 22 листопада у західних областях України. Очікуються рясні опади, ожеледиця та сильний сніг у Карпатах.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про суттєве погіршення погодних умов найближчими днями. Про це рятувальники написали у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.
Деталі
Увага! Погіршення погоди! 22 листопада у західних областях, зокрема Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській, очікуються рясні опади: дощ, мокрий сніг, ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця. Рівень небезпечності – I (жовтий). У Карпатах прогнозується сильний мокрий сніг – II рівень небезпечності (помаранчевий). Будьте обережні в дорозі та плануйте поїздки з урахуванням прогнозу!
ДСНС закликає водіїв і пішоходів дотримуватися обережності, слідкувати за станом доріг та враховувати погодні умови під час поїздок.
