ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні: ожеледиця та сильний сніг у Карпатах

$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 5624 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 11468 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 12141 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 14851 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 13416 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 15923 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 16001 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 30999 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20280 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 30376 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 25927 перегляди
Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітейPhoto21 листопада, 10:17 • 4122 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 5378 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 8196 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини12:55 • 13579 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1838 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 4270 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 14845 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 30993 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 30372 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1840 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 26023 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 43326 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 45665 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 59210 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Дипломатка

ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні: ожеледиця та сильний сніг у Карпатах

Київ • УНН

 • 934 перегляди

ДСНС попереджає про значне погіршення погодних умов 22 листопада у західних областях України. Очікуються рясні опади, ожеледиця та сильний сніг у Карпатах.

ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні: ожеледиця та сильний сніг у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про суттєве погіршення погодних умов найближчими днями. Про це рятувальники написали у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

Увага! Погіршення погоди! 22 листопада у західних областях, зокрема Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській, очікуються рясні опади: дощ, мокрий сніг, ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця. Рівень небезпечності – I (жовтий). У Карпатах прогнозується сильний мокрий сніг – II рівень небезпечності (помаранчевий). Будьте обережні в дорозі та плануйте поїздки з урахуванням прогнозу! 

– наголошують рятувальники.

ДСНС закликає водіїв і пішоходів дотримуватися обережності, слідкувати за станом доріг та враховувати погодні умови під час поїздок.

Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик21.11.25, 14:43 • 16000 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Львівська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна