ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине: гололедица и сильный снег в Карпатах
Киев • УНН
ГСЧС предупреждает о значительном ухудшении погодных условий 22 ноября в западных областях Украины. Ожидаются обильные осадки, гололедица и сильный снег в Карпатах.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Об этом спасатели написали в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.
Подробности
Внимание! Ухудшение погоды! 22 ноября в западных областях, в частности Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской, ожидаются обильные осадки: дождь, мокрый снег, гололед и налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Уровень опасности – I (желтый). В Карпатах прогнозируется сильный мокрый снег – II уровень опасности (оранжевый). Будьте осторожны в пути и планируйте поездки с учетом прогноза!
ГСЧС призывает водителей и пешеходов соблюдать осторожность, следить за состоянием дорог и учитывать погодные условия во время поездок.
