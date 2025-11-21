ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине: гололедица и сильный снег в Карпатах

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3486 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12916 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18649 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21452 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20842 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25949 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16752 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17674 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16892 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36158 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17230 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18563 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25948 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36156 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35021 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17246 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32126 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46459 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48474 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61965 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине: гололедица и сильный снег в Карпатах

Киев • УНН

 • 2154 просмотра

ГСЧС предупреждает о значительном ухудшении погодных условий 22 ноября в западных областях Украины. Ожидаются обильные осадки, гололедица и сильный снег в Карпатах.

ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Украине: гололедица и сильный снег в Карпатах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие дни. Об этом спасатели написали в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Подробности

Внимание! Ухудшение погоды! 22 ноября в западных областях, в частности Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской, ожидаются обильные осадки: дождь, мокрый снег, гололед и налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Уровень опасности – I (желтый). В Карпатах прогнозируется сильный мокрый снег – II уровень опасности (оранжевый). Будьте осторожны в пути и планируйте поездки с учетом прогноза! 

– отмечают спасатели.

ГСЧС призывает водителей и пешеходов соблюдать осторожность, следить за состоянием дорог и учитывать погодные условия во время поездок.

Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик21.11.25, 14:43 • 16892 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Дожди в Украине
Снег в Украине
Львовская область
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина