"Довели кожен доказ, що підтверджують вину обвинуваченого": Кравченко про справу щодо вбивства на фунікулері у Києві

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 4806 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 4106 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30 • 13698 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 16730 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 64635 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 89439 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 47271 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 59459 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 88263 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30810 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
93%
749мм
Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 14995 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 17406 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 35131 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 23527 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 12874 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 12897 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 64635 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 89439 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 45107 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 88263 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберта Мецола
Марко Рубіо
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Італія
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 25625 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 31918 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 62022 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 60091 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 64489 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Економіст (журнал)
The New York Times
ChatGPT

"Довели кожен доказ, що підтверджують вину обвинуваченого": Кравченко про справу щодо вбивства на фунікулері у Києві

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Шевченківський районний суд Києва завершив судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова. Вирок у справі про вбивство 16-річного хлопця на столичному фунікулері оголосять 22 вересня.

"Довели кожен доказ, що підтверджують вину обвинуваченого": Кравченко про справу щодо вбивства на фунікулері у Києві

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що сторона обвинувачення довела винуватість ексспівробітника УДО Артема Косова в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Обвинувачення вимагає довічного позбавлення волі. Про це Руслан Кравченко наголосив після засідання суду, передає кореспондент УНН

Сьогодні, 17 вересня, Шевченківський районний суд Києва завершились судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Суд видалився до нарадчої кімнати. Вирок планують оголосити в понеділок, 22 вересня.     

За словами Кравченка, доказів у справі достатньо. "Сторона обвинувачення на нашу думку стовідсотково довела винуватість даної особи, про що ми виступали в дебатах. Довели кожен доказ, які в сукупності підтверджують вину обвинуваченого", - заявив Генпрокуророр.

Кравченко наголосив, що позиція сторони обвинувачення лишається незмінною – довічне позбавлення волі.

На жаль, щире каяття ми почули тільки в кінці, а не спочатку і поки відбувався судовий розгляд, коли ми досліджували конкретні докази, обвинувачений брехав суду і нам доводилося збирати додаткові докази та проводити експертизу, щоб довести, що обвинувачений бреше під час судового засідання, що було і доведено.  Тому його "щире" каяття на мене ніяк не впливає

- заявив Кравченко. 

Батько вбитого на фунікулері підлітка ледь стримував сльози під час судових дебатів17.09.25, 12:11 • 1606 переглядiв

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Київ