"Довели кожен доказ, що підтверджують вину обвинуваченого": Кравченко про справу щодо вбивства на фунікулері у Києві

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що сторона обвинувачення довела винуватість ексспівробітника УДО Артема Косова в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Обвинувачення вимагає довічного позбавлення волі. Про це Руслан Кравченко наголосив після засідання суду, передає кореспондент УНН.

Сьогодні, 17 вересня, Шевченківський районний суд Києва завершились судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Суд видалився до нарадчої кімнати. Вирок планують оголосити в понеділок, 22 вересня.

За словами Кравченка, доказів у справі достатньо. "Сторона обвинувачення на нашу думку стовідсотково довела винуватість даної особи, про що ми виступали в дебатах. Довели кожен доказ, які в сукупності підтверджують вину обвинуваченого", - заявив Генпрокуророр.

Кравченко наголосив, що позиція сторони обвинувачення лишається незмінною – довічне позбавлення волі.

На жаль, щире каяття ми почули тільки в кінці, а не спочатку і поки відбувався судовий розгляд, коли ми досліджували конкретні докази, обвинувачений брехав суду і нам доводилося збирати додаткові докази та проводити експертизу, щоб довести, що обвинувачений бреше під час судового засідання, що було і доведено. Тому його "щире" каяття на мене ніяк не впливає - заявив Кравченко.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.