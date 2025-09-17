$41.180.06
"Довели каждое доказательство, подтверждающее вину обвиняемого": Кравченко о деле об убийстве на фуникулере в Киеве

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Шевченковский районный суд Киева завершил судебные дебаты по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова. Приговор по делу об убийстве 16-летнего парня на столичном фуникулере объявят 22 сентября.

"Довели каждое доказательство, подтверждающее вину обвиняемого": Кравченко о деле об убийстве на фуникулере в Киеве

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что сторона обвинения доказала виновность экс-сотрудника УГО Артема Косова в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Обвинение требует пожизненного лишения свободы. Об этом Руслан Кравченко заявил после заседания суда, передает корреспондент УНН.

Сегодня, 17 сентября, в Шевченковском районном суде Киева завершились судебные прения по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор планируют объявить в понедельник, 22 сентября.

По словам Кравченко, доказательств по делу достаточно. "Сторона обвинения, по нашему мнению, стопроцентно доказала виновность данного лица, о чем мы выступали в прениях. Доказали каждое доказательство, которые в совокупности подтверждают вину обвиняемого", - заявил Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул, что позиция стороны обвинения остается неизменной – пожизненное лишение свободы.

К сожалению, искреннее раскаяние мы услышали только в конце, а не в начале и пока шло судебное разбирательство, когда мы исследовали конкретные доказательства, обвиняемый лгал суду и нам приходилось собирать дополнительные доказательства и проводить экспертизу, чтобы доказать, что обвиняемый лжет во время судебного заседания, что было и доказано. Поэтому его "искреннее" раскаяние на меня никак не влияет

- заявил Кравченко.

Отец убитого на фуникулере подростка едва сдерживал слезы во время судебных дебатов17.09.25, 12:11 • 1632 просмотра

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Киев