Отец убитого на фуникулере подростка едва сдерживал слезы во время судебных дебатов

Во время судебных прений по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, отец убитого 16-летнего подростка едва сдерживал слезы, передает корреспондент УНН.

Детали

"У нашей семьи отобрали самое ценное, что у нас есть – это наш ребенок. Не передать словами, что мы чувствовали в день убийства и сейчас чувствуем, потому что ни с чем не сравнить потерю собственного ребенка. У меня перед глазами, как он родился, потому что присутствовал на родах…", - произнес мужчина сквозь слезы.

Он также вспомнил, как забирал сына из роддома, как Максим пошел в первый класс. Вся речь давалась мужчине тяжело, голос его дрожал, он делал долгие паузы. Пытаясь успокоиться.

"Я не увижу, как он поступит в университет, не увижу, как женится, не получит какую-то награду в футболе. Всегда у меня перед глазами будет его тело в гробу", - сказал мужчина дрожащим голосом.

Дополнение

Во время судебных прений по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова адвокат потерпевшего отметил отсутствие раскаяния. Обвиняемый выразил соболезнования матери погибшего лишь через 16 месяцев после убийства.

Сегодня, 17 сентября, Шевченковский районный суд Киева продолжил судебные прения по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Прокуратура просит назначить Косову пожизненное заключение.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.