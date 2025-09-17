Отец убитого на фуникулере подростка едва сдерживал слезы во время судебных дебатов

$41.180.06
Эксклюзив
05:30 • 11086 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 13411 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 58880 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 84430 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 45597 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 58500 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 85004 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30631 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 61922 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38495 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 12048 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto03:14 • 14315 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 32066 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 20493 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 5934 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 6222 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 58897 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 84447 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 42169 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 85014 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 23855 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 30273 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 60471 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 58612 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 63033 просмотра
Отец убитого на фуникулере подростка едва сдерживал слезы во время судебных дебатов

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Отец убитого 16-летнего парня на фуникулере едва сдерживал слезы во время судебных дебатов по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова. Он вспомнил рождение сына и утраченные будущие события, которые ему не придется увидеть.

Отец убитого на фуникулере подростка едва сдерживал слезы во время судебных дебатов

Во время судебных прений по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, отец убитого 16-летнего подростка едва сдерживал слезы, передает корреспондент УНН.

Детали

"У нашей семьи отобрали самое ценное, что у нас есть – это наш ребенок. Не передать словами, что мы чувствовали в день убийства и сейчас чувствуем, потому что ни с чем не сравнить потерю собственного ребенка. У меня перед глазами, как он родился, потому что присутствовал на родах…", - произнес мужчина сквозь слезы.

Он также вспомнил, как забирал сына из роддома, как Максим пошел в первый класс. Вся речь давалась мужчине тяжело, голос его дрожал, он делал долгие паузы. Пытаясь успокоиться.

"Я не увижу, как он поступит в университет, не увижу, как женится, не получит какую-то награду в футболе. Всегда у меня перед глазами будет его тело в гробу", - сказал мужчина дрожащим голосом.

Дополнение 

Во время судебных прений по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова адвокат потерпевшего отметил отсутствие раскаяния. Обвиняемый выразил соболезнования матери погибшего лишь через 16 месяцев после убийства.

  Сегодня, 17 сентября, Шевченковский районный суд Киева продолжил судебные прения по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера. Прокуратура просит назначить Косову пожизненное заключение. 

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

