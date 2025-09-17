Батько вбитого на фунікулері підлітка ледь стримував сльози під час судових дебатів

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 11263 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 13776 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 59521 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 85069 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 45840 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 58630 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 85417 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30658 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 62000 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38516 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
78%
749мм
Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 12273 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 14542 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 32296 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 20719 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 6594 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 7206 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 59526 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 85074 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 42509 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 85422 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберта Мецола
Марко Рубіо
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Італія
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 24068 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 30471 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 60667 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 58797 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 63209 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Економіст (журнал)
The New York Times
ChatGPT

Батько вбитого на фунікулері підлітка ледь стримував сльози під час судових дебатів

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Батько вбитого 16-річного хлопця на фунікулері ледве стримував сльози під час судових дебатів у справі ексспівробітника УДО Артема Косова. Він згадав народження сина та втрачені майбутні події, які йому не доведеться побачити.

Батько вбитого на фунікулері підлітка ледь стримував сльози під час судових дебатів

Під час судових дебатів у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, батько вбитого 16-річного підлітка ледве стримував сльози, передає кореспондент УНН.

Деталі

"В нашої сім’ї відібрали найцінніше, що у нас є – це наша дитина. Не передати словами, що ми відчували у день вбивства і зараз відчуваємо, тому що ні з чим не порівняти втрату власної дитини. У мене перед очима, як він народився, тому що був присутній на пологах…", - промовив чоловік крізь сльози.

Він також згадав, як забирав сина з пологового будинку, як Максим пішов у перший клас. Вся промова давалася чоловіку важко, голос його тремтів, він робив довгі паузи. Намагаючись заспокоїтися.

"Я не побачу, як він поступить в університет, не побачу як одружиться, не отримає якусь винагороду у футболі. Завжди в мене перед очима буде його тіло в труні", - сказав чоловік тремтячим голосом.

Доповнення 

Під час судових дебатів у справі ексспівробітника УДО Артема Косова адвокат потерпілого наголосив на відсутності каяття. Обвинувачений висловив співчуття матері загиблого лише через 16 місяців після вбивства.

  Сьогодні, 17 вересня, Шевченківський районний суд Києва продовжив судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Прокуратура просить призначити Косову довічне ув'язнення. 

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП