Батько вбитого на фунікулері підлітка ледь стримував сльози під час судових дебатів

Під час судових дебатів у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, батько вбитого 16-річного підлітка ледве стримував сльози, передає кореспондент УНН.

Деталі

"В нашої сім’ї відібрали найцінніше, що у нас є – це наша дитина. Не передати словами, що ми відчували у день вбивства і зараз відчуваємо, тому що ні з чим не порівняти втрату власної дитини. У мене перед очима, як він народився, тому що був присутній на пологах…", - промовив чоловік крізь сльози.

Він також згадав, як забирав сина з пологового будинку, як Максим пішов у перший клас. Вся промова давалася чоловіку важко, голос його тремтів, він робив довгі паузи. Намагаючись заспокоїтися.

"Я не побачу, як він поступить в університет, не побачу як одружиться, не отримає якусь винагороду у футболі. Завжди в мене перед очима буде його тіло в труні", - сказав чоловік тремтячим голосом.

Доповнення

Під час судових дебатів у справі ексспівробітника УДО Артема Косова адвокат потерпілого наголосив на відсутності каяття. Обвинувачений висловив співчуття матері загиблого лише через 16 місяців після вбивства.

Сьогодні, 17 вересня, Шевченківський районний суд Києва продовжив судові дебати у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера. Прокуратура просить призначити Косову довічне ув'язнення.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.